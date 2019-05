Mart Niineste: punkmuusiku kohus on reageerida poliitlumpeni räuskamisele

"Ei saa mitte vaiki olla," lausub Niineste ja täpsustab, et kuigi ta ei näinud lugu kirjutades ette tulevikku, on see laul praegu nii päevakajaline, kui vähegi olla saab.

"Muidugi jälgin murega, kuidas poliitlumpen praegu meepoti serval keksib ja räuskab," ütles Niineste. "Minu kui punkmuusiku kohus on sellele reageerida, torgata Mart Helme ja tema parteigenossede mürgist mehelikkust terava sõnaga. Kui ta just pauguga lõhki ei lähe, siis valus on tal ikkagi. Lihtsalt tõstsin loo nüüd esile, et mu südametunnistus oleks rahul, et ma ei olnud vait."

Tabloitedi viimatine album "Ekstaole" ilmus detsembris. Kokku on plaadilt ilmunud neli singlit videotega ja nüüd üks ilma videota.

Kuulake lugu: