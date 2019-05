Piret Kalda hobist maalikunstnikuna: ega see nii suur saladus ka pole olnud

"See kisti avalikkuse ette. Mitte minu initsiatiivil, aga ega see nüüd nii suur saladus ka ei ole olnud. Eks ma kuskil olen seda maininud ja kolleegid seda teavad ka," rääkis Kalda ETV saates "Ringvaade".

Kalda ütles, et joonistamine on lapsepõlves elementaarne asi, kuid tihtipeale unustatakse see hilisemas elus ära. Kalda naeris, et temal läks üle poole oma elust, et maalimine enda jaoks avastada. Nimelt nägi Kalda Põhja-Itaalia kirikutes puuplankudele maalitud töid ja sai sealt inspiratsiooni. "Nad mõjusid nagu tänapäeva mõttes koomiksid, nad olid naljakad ka. Neil oli oma lugu ja see pani mind mõtlema, kui paneks oma inimesed mingitesse lugudesse," rääkis Kalda, kuidas huvi alguse sai.

Kalda on joonistanud rohkelt oma kolleege, maal vanemast tütrest on poolikult seisnud aga kuus aastat. "Kõik need pildisaajad on olnud väga kenad ja armsad inimesed, neil on kõigil huumorimeel olemas," lausus Kalda, et annab endale aru, kui maalilolija ei ole reaalse isikuga liiga sarnane.

Kalda sõnul teeb ta oma töid intuitsioonist. "Ma tean ka oma piiratust, mul võivad mõtted väga head olla, aga käsi ei tule järgi," naeris Kalda.