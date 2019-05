Rakvere teatris esietendus suvelavastus "Loojanguekspress"

Rakvere teatris esietendus Peeter Raudsepa käe all suvelavastusena "Loojanguekspress", mille autor on Ameerika kirjanik ja stsenarist Cormac McCarthy. Laval on Tarmo Tagamets ja Toomas Suuman, kunstnik on Peeter Rästas.

McCarthy (s 1933) on võitnud mitmeid auhindu s.h Pulitzeri preemia romaani "Tee" eest 2007. aastal. Tema raamatute põhjal on tehtud mitmeid filme, eesti publikule tuntuim on "Ei ole maad vanadele meestele", mis 2008. aastal võidutses nii Oscarite kui Kuldgloobuste auhinnagalal.

"Loojanguekspress" ( "The Sunset Limited") on 2006. aastal kirjutatud näitemäng kahele mehele, mille tõi 2011. aastal Ameerikas teleekraanile sealne tuntud näitleja Tommy Lee Jones. Telefilmis mängis valgenahalist filosoofiaprofessorit Jones ise ning tema partneriks oli mustanahalise usumehena Samuel L. Jackson.

Lavastaja Peeter Raudsepa sõnul on see dostojevski-mõõtu lugu, kus väga kardinaalsed maailmavaated on kokku põrgatatud. "See on kahe kirgliku mehe lugu, kes kohtuvad New Yorgi metroos. Tumedanahaline endine vang, kristlane on oma vendade aitaja. Ta on sõna otsese mõttes raudteejaamast enda juurde korterisse tassinud valge filosoofiadoktori, kes on tahtnud hüpata loojanguekspressi ehk kiirrongi ette. Sellele saatuslikule kohtumisele järgneb kahetunnine duell kahe radikaalselt erineva maailmavaate vahel. Kõige tähtsam on see, et kaks meest leiavad ühise pinna, ühised teemad ja isegi teatava sõpruse," kirjeldas Raudsepp laval aset leidvat tegevustikku.

Kohapeal, enne etendust ja vaheajal, on võimalik kuulata näitust "Heligeto". Kõrvaklappide kaudu saab publik osa värvikate saatuste ja eluvalikutega Virumaa inimeste lugudes. Näituse idee töötas välja ning teostas Rakvere teatri dramaturg Triinu Sikk.

Suvelavastuse mängupaik asub raudtee lähedal Rakvere teatrile kuuluvas dekoratsioonilaos. Teater on hakanud kutsuma seda oma asukoha ja seal toimuva tegevuse tõttu raudteegetoks. Lavastust mängitakse kuni 29. juunini.