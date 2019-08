Foto: Rakvere teater alustas 80. hooaega

Esimeste etendustena mängitakse edasi suvelavastusi "Miks Jeppe joob" Kolgakülas ning "Loojanguekspress" Rakvere Raudteegetos. Hooaja esimene väljasõit viib trupi Pärnusse, kus mängitakse kevadel esietendunud komöödiat "Kaks tosinat tulipunast roosi". Sealt edasi ootavad ees Elva, Mooste, Paide, Haapsalu ning teised suuremad ja väiksemad teatrimajad.

Sisehooaeg avatakse ametlikult 13. septembril, mil väikses saalis esietendub Madis Kalmeti käe all lavaküpseks saanud filmimehe Ingmar Bergmani "Nagu peeglis". See on Skandinaavia perekonnalugu neljale näitlejale, kus habraste suhete ja kiivuste keskel püütakse leida armastust ja vastuarmastust. Peaosas on Grete Jürgenson.

Alanud hooaja esimeseks suure saali lavastuseks on oktoobris lavale jõudev Anton Tšehhovi "Onu Vanja" Eili Neuhausi lavastuses, peaosades Hannes Kaljujärv, Velvo Väli ja Ülle Lichtfeldt. Urmas Lennuk jätkab oma eesti inimeste lustlik-nukraid mänge, lisades ka globaalsemaid teemasid. Seekord luuakse tekst koos näitlejatega ning lavastuse pealkirjaks on "Made in China", publiku ette jõuab see novembrikuus.

Detsembris toob Kersti Heinloo lavale laste jõululavastuse. Veebruaris tähistatakse suurema peoõhtuga teatri 80. sünnipäeva, millega seotud üritused algavad juba hooaja alguses ja jätkuvad kogu teatriaasta vältel. Sellest veidi nostalgilisest meeleolust on kantud ka uue aasta alguses Toomas Suumani lavastatav lauluõhtu näitlejatega, kus kõlavad nii estraadi- kui ka ooperiklassika. Peeter Raudsepa juhtimisel valmib väikses saalis prantslasest nüüdisdramaturgi Florian Zelleri draama "Ilma sinuta", kus fantaasia ja reaalsus põrkuvad teineteisega saatuslikus armukolmnurgas või isegi nelinurgas. Peaosades on Eduard Salmistu ja Ülle Lichtfeldt. Kevadel on oodata Rakverre lavastama taas Andres Noormetsa, Eili Neuhaus toob aga Tarvo Sõmeriga peaosas lavale jonnaka soome mehe loo, Tuomas Kyrö "Vana toriseja".

Tuleval suvel, 1.-4. juulini 2020 toimub 16. korda rahvusvaheline etenduskunstide festival Baltoscandal. Publiku ette jõuab Kolgakülas taas menulavastus "Miks Jeppe joob?".

Rakvere teater jätkab publiku poolt hästi vastu võetud matineede, näituste ja sarjadega "RT vestleb" , "RT muusikaviktoriin", "RT muusika" ning "RT luulesari Kuu kutse", mis sel hooajal seostuvad just juubeliaastaga.