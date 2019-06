Sügisel alustab Rakvere teater 80. hooaega. Juubeliaasta sisehooaja esimese lavastusena esietendub 13. septembril Madis Kalmeti käe all "Nagu peeglis", mille alusmaterjal on Jenny Wortoni dramatiseering 1961. aastal linastunud Igmar Bergmani filmist "Såsom i en spegel".

Lavastaja sõnul on see ajatult tänapäevane lugu armastusest või õigemini armastuse puudumisest. Nii lavastuses kui ka kujunduses põimuvad igapäevased ja igavikulised teemad ning tegevuskoht või -aeg on üldinimliku kõrval vähemtähtsad.

Rakvere teatris võeti vastu Madis Kalmeti uuslavastuse kavandid. Autor/allikas: Kristo Kruusman

Sünopsis:

Üks ebaharilik perekond – vaimsete probleemide all vaevlev naine, tema arstist mees, naise kirjanikust isa ja kasvuraskustes noorem vend – sõidab koos aega veetma puhkusesaare paradiisi. Sellest pidi tulema perekonnaidüll – suplused meres, paadisõidud, ühised õhtusöögid ja jutuajamised maamajas. Puhkus, mis oleks läbi ja lõhki täiuslik. Ootamatult hakkab aga ilus perepilt murenema ja eemalt paistavad kardetud tormipilved. Pere teeb kõik selleks, et kokku jääda, kuid kas sellest piisab?

Lavastuse kunstnik on Pille Jänes, valguskunstnik Priidu Adlas ning muusikaline kujundaja Peeter Konovalov Ugalast. Osades Grete Jürgenson, Märten Matsu, Madis Mäeorg ja Tarvo Sõmer.

"Nagu peeglis" esietendub 13. septembril Rakvere teatri väikses majas.