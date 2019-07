Rakvere teater kogus lõppenud hooajal 145 000 külastust

Lõppenud hooajal ühendas teater taaskord jõud Viljandi kultuuriakadeemiaga, kelle 12. lennuga koostöös tuli välja lastele mõeldud jõululavastus "Pipi peab jõule", mille 28 etendust käis vaatamas 9741 teatrikülastajat. Kõige rohkem publikut kogus lõppenud hooajal suure saali lavastus "Lendas üle käopesa", mida vaatas 29 etendusel 9985 vaatajat. Kõige rohkem mängukordi – 42 – oli väikese saali lavastusel "Kuni ta suri", mille kõik etendused olid välja müüdud.

Teatri jaoks kõige olulisemaks päevaks 79. hooajal kujunes 27. märts, kui Rakvere teatril oli au lavastada Eesti Teatri aastaauhindade gala ning võõrustada teisi teatreid.

Hooaja lõpupeokõnes tuletas peanäitejuht Peeter Raudsepp meelde teatri põhiväärtusi, mis võivad igapäevases töömeeleolus unustusse vajuda.

"Igapäevatööd tehes peame meeles hoidma, et suurem eesmärk on see, et kõik Eesti inimesed saaksid teatrit näha ning seda ülesannet on Rakvere teater täitnud. Rakvere Teatri jaoks on tähtis, et kvaliteetne teater jõuaks inimeste juurde igas Eesti nurgas. Nüüd, kui juba kogu maailmas kõlab üleskutse, et tulge tagasi inimeste ja looduse juurde, siis meie tegelikult oleme olukorras, kus puutume sellega kokku igapäevaselt. Me teame, kuidas seda elu võiks kunstiks muundada."

Teater naaseb tööle augusti keskel ning 80. aasta juubelihooaja esimeste etendustena mängitakse edasi suvelavastusi "Loojanguekspress" ning "Miks Jeppe joob?". 13. septembril esietendub hooaja esimese uuslavastusena Rakvere teatri väikses saalis Ingmar Bergmani 1961. aastal esilinastunud filmil "Nagu peeglis" põhinev draama purunenud paradiisist, mille toob lavale Madis Kalmet.