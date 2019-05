Tarmo Tagamets: sulatame musta ja valge

Tarmo Tagamets ütles, et tema on hea meelega suveteatrimees ning tema osalusel on sel suvel tulemas kaks uuslavastust: 24. mail esietendub Rakvere Teatris suvelavastusena "Loojanguekspress", mille lavastab Peeter Raudsepp ning osa täidab ka Toomas Suuman, ning 2. augustil Moostes esietenduv "Suidsusannasümfoonia", mille lavastab Tagamets, heli on loonud Märt-Matis Lill ja esitavad Eesti Filharmoonia Kammerkoor, ERSO muusikud, pärimusmuusikud Mari Kalkun ja Meelika Hainsoo ning näitlejad Lauli Otsar, Sten Karpov ja Agu Trolla.

"Loojanguekspress" tehakse Tagametsa sõnul getos: raudteejaama graffitite vahel. "Need seinad annavad natuke maad mustale ja natuke maad valgele ja me Toomase ja Peetriga püüame need seinad siis ära lahustada," ütles Tagamets.

"Suidsusannasümfoonia" projekti nimetab Tagamets sürriks ja ahvatlevalt väljakutsuvaks. "See on lugu jumalast ja sellest, kuidas tema maailma lõi," lausus Tagamets. Teose libreto on loonud Märt-Matis Lill ja Taago Tubin.

Peeter Raudsepp ütles, et "Loojanguekspressis" on teemadeks samuti jumal ja maailma tähendused. "Aga siin on palju ka elutervet huumorit, ja põhiasi on see, et kuidas me ikkagi elada saaksime siin planeedil," sõnas Raudsepp.

Vaadake intervjuusid, lavastuste võttepaiku ja katkendeid lavastustest videost.