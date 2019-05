Laulupeomündi autor on 16-aastane Grete-Lisette Gulbis, kes selgitas "Ringvaates" aasta algul, et neile tehti kunstitunnis ettepanek ja kõik pidid osalema. "Alguses oli seda hästi põnev teha, aga kunstitunnis ma tegelikult ei saanudki n-ö kätt lahti, sest kunstitund on liiga lühike, kodus hakkasin vaikselt ise tegema ja seal see välja koorus."

Gulbise kujundatud mündil on läbivaks jooneks rahvusvöö, mis kulgeb nagu merelaine, noodid Eesti hümni algusest, rõõmsad kolm lauljat ja väikesed ruudukesed, mis sümboliseerivad Eesti eri piirkondi ja inimesi.

