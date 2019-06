Tänavu möödub 30 aastat päevast, mil 600 kilomeetri pikkuse Balti keti loomiseks tuli teedele ja tänavatele kokku pea kaks miljonit inimest kolmest Balti riigist. Ulatades üksteisele käed, väljendasid nad ühtset soovi ja püüdlust vabaduse poole. Balti keti korraldajad olid Baltimaade rahvuslikud liikumised: Rahvarinne Eestis, Tautas fronte Lätis ja Sajūdis Leedus.

Vabamu näitus loob Balti ketist heli- ja mälumaastiku, andes hääle tavalistele inimestele, kes saavad rääkida oma isiklikku Balti keti lugu. Näitus on pühendatud üksmeele, koostegutsemise ja hoolimise määratule jõule ning loob seeläbi elamusliku mäletamispaiga. Igal näituse külalisel on võimalus meenutada ajaloolise päeva tähendust Eesti lähiajaloos ning mõtiskleda ka igaühe enda ühiskondliku vastutuse üle.

"30 aastat tagasi ühendasid eestlased, lätlased ja leedukad käed, et rahumeelse meeleavaldusega kuulutada oma õigust vabadusele. Toonasest üksmeelest, usust Balti riikide iseseisvusesse ning esmalt isegi utoopilisena tundunud ideest sai alguse iseseisvumiste laine Ida-Euroopas," rääkis Vabamu tegevdirektor Keiu Telve. "Meil on vaja meenutada ühtsustunnet, mis ühendas eestlasi 30 aastat tagasi. Samasugust vastutust, meelekindlust ja julgust on vaja, et vabadust igapäevaselt kaitsta."

Balti keti näitus avatakse Telliskivi Loomelinnakus asuvas 100 meetri pikkuses seni kasutuseta seisnud hämaras koridoris, kuhu piirkonda külastavatel inimestel pole varem olnud põhjust sattuda. Ruum on vabadusest rääkivale näitusele visuaalne täiendus – koridor toob külalised justkui nõukogude aega tagasi. Elamusnäituse videokatkete ja heliga antakse külastajatele edasi osalejate mälestusi sellest ajaloolisest päevast – meenutusi ootusärevusest, põldude ja metsade vahel seismisest, koduteest, ühislaulmisest ja täielikust kokkukuulumise tundest. Samuti saab kuulda helilõike Balti keti kajastamisest rahvusvahelises pressis. Lisaks Telliskivi elamusnäitusele on planeeritud ka kakskeelne plakatnäitus, mida on võimalik välja printida ja üles panna nii Eesti suursaatkondadesse kui ka koolidesse kõikjal maailmas.

Näitus avatakse Telliskivi Loomelinnakus 23. augustil, päeval, mil täpselt 30 aastat tagasi läbis kolme riiki tihe ja katkematu inimkett. Muuseum ootab koostöös Eesti Rahvusringhäälinguga inimeste lugusid ja kirjalikke mälestusi (mahuga kuni 1 lk, koos kontaktidega) ning fotosid 10. juunini aadressil baltikett@err.ee. Rahvusringhääling loob Balti keti 30. aastapäeva tähistamiseks teledokumentaali, kuhu jõuab valik mälestustest ja lugudest, mis jäädvustatakse osaliselt intervjuudena. Kõik saadetud materjalid hoiustatakse Vabamus, et märgiline hetk Eesti ja Baltimaade vabaduse loost jääks tulevastele põlvedele tutvumiseks.