R2 nädala plaat Anett "All Over Again" (ise välja antud)

Kunagi oli ansambel Wilhelm, lauljannaks Anett Kulbin. Tegid ka plaadi, päris paljulubava. Hiljem ilmus Anett välja Eesti Laulul ja ka seal läks tal suhteliselt hästi.

Viiest igati õnnestunud loost koosnev minialbum "All Over Again" on kindel stardiplatvorm soolokarjääri edasiarendamiseks. Erinevate produtsentidega loodud lauludest jääb veenvalt kõrvu hoogne duett Jüri Pootsmaniga "Hit and Run".