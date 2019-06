Mustpeade majas tuleb maailmaesiettekandele Tõnu Kõrvitsa uudisteos

"Sina oled valgus ja hommik" (Sei la luce e il mattino) tekstide autor on Itaalia luuletaja Cesare Pavese (1908–1950), kellele nende ridade kirjutamise aeg oli täis edu ja tunnustust, aga ka eksistentsiaalset kurbust. Tumedad hoovused jõudsid ka Pavese tekstidesse, mille on valinud ja tõlkinud Doris Kareva.

"Seal on armastust looduse ja maa vastu, on väga palju igatsust, leina, kurbust, ilu ja nostalgiat. Aga sellest hoolimata on need tekstid täis elu ja voolavust ning mingit müstilist pulbitsemist ja tukslemist. "Sina oled valgus ja hommik" on justkui sügavikust lauldud hümn elule ja armastusele," ütles Kõrvits.

"Sina oled valgus ja hommik" on tsükkel koorile ja keelpilliorkestrile, mille maailmaesiettekannet esitavad mitmete auhindade ja Grammydega pärjatud Eesti Filharmoonia Kammerkoor ja Tallinna Kammerorkester. Uudisteost dirigeerib Eesti Rahvusringhäälingu muusikatoimetajate poolt sel kontserdihooajal aasta muusikuks valitud dirigent Risto Joost.

Tõnu Kõrvitsa heliteose "Sina oled valgus ja hommik" maailmaesiettekanne 16. juunil paneb punkti Tallinna Kammerorkestri 2018/2019 kontserdihooajale.

Tallinna Kammerorkestri asutas 1993. aastal dirigent Tõnu Kaljuste. Tänaseks on sellest kujunenud üks Eesti esindusorkestreid, kes on oodatud külalisesineja kontserdilavadel Euroopas ja mujal maailmas. Alates 2013. aastast kuni selle hooaja lõpuni on orkestri peadirigent Risto Joost.