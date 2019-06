Galerii: Tiit Rosenberg esitles teost "Eesti põllumajanduse 100 aastat"

"Viimase saja aasta jooksul on põllumajandus olnud meil suurimaid muudatusi üle elanud valdkond," ütles raamatu autor Tiit Rosenberg. "Kui sajand tagasi elas maal ligi 70 protsenti rahvastikust ja põllumehed moodustasid rahvastikust ligi poole, siis tänaseks elab maal vaevalt kolmandik ja põllumajanduses on hõivatud alla nelja protsendi. Sellele vaatamata on Eesti põllumees jõudnud mõisatest ja taludest läbi kolhoosikorra kõrgtehnoloogiliste perefarmide ja põllumajandusettevõteteni ning toidavad ka nüüd meie rahva," lisas Rosenberg.

Eesti Vabariik 100. aastapäeva juhtrühma esimehe Toomas Kiho sõnul võib hoogsa linnastumise aegu hakata meelest minema, et peaaegu kogu toidus tuleb meil ikka põllult. "Põllult on ta eestlastele tulnud juba aastatuhandeid. Kuidas meie põllumajandus ning eriti põllumajanduse ja poliitika vahekorrad on arenenud viimase saja aasta jooksul, sellest saame ülevaate Tiit Rosenbergi raamatust," ütles Kiho.

Teos "Eesti põllumajanduse 100 aastat" räägib maaharimise ümberkorraldustest Eesti Vabariigi algusaastatel, põllumajanduses valitsenud keerukatest oludest nõukogude okupatsiooniperioodil ning väljakutsetest ja õnnestumistest taasiseseisvumise järgsel ajal.

Juubeliperioodil ilmub EV100 raamatusarjas üle 40 teose, mis jutustavad Eesti arengulugu läbi eri valdkondade. Raamatusarja teemad on valinud Riigikantselei EV100 juhtrühm ja raamatusarja kolleegium koosseisus Mart Orav, Aleksei Lotman ja Peeter Saari.