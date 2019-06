Eesti kinoturg eelistab USA kõrval mitmendat aastat Euroopa filme

Kui veel kümme aastat tagasi imporditi Eestisse enam kui pooled filmid Ameerika Ühendriikidest, siis alates 2016. aastast on Euroopa filmide osakaal järjest kasvanud – 2018. aastal imporditi kaks kolmandikku filmidest Euroopast.

Eesti Filmi Instituudi turundusjuht Eda Koppel märkis, et seda tendentsi on keeruline selgitada.

"Ühest küljest on paljude nn suurte filmide peatootja Suurbritannia (ja vähemuskaastootja USA), mis annab vaatajanumbrite osas Euroopa filmidele mahtu juurde. Teisest küljest on see ilmselt ka Eesti kinoturu eelistus ja meie filmilevitajate initsiatiiv ning võimalus tuua siia nii Cannes'i, Berliini kui ka Veneetsia filmifestivalide paremik."

Samas on näiteks 2018. aasta uute filmide edetabeli lõpuosas olevate filmide vaatajate arv päris väike, lisas Koppel.