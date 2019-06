Philippe Cerboneschi, kes on tuntud enam artistinimega Philippe Zdar, lõi koos Hubert Blanc-Francardiga tantsumuusika duo Cassius 1989. aastal, vahendas The Guardian. Nad olid üheks Prantsuse house'i liikumise eestvedajaks, tehes remix'e Airi lugudele ning avaldades karjääri algul muusikat koos Bob Sinclairi ja DJ Camiga.

Lisaks Cassiusele oli Zdar ka produtsent, kes lõi kaasa mitmete teiste projektide juures. Tema produtseeritud on Phoenixi debüütalbum "United" ning 2009. aastal ilmunud läbilöögiplaat "Wolfgang Amadeus Phoenix", mis võitis 2010. aastal ka Grammy. Ka Phoeinixi 2013. aastal ilmunud "Bankrupt" ja 2017. aastal kuulajateni jõudnud "Ti Amo" on tema produtseeritud.

Ta töötas koos ka koos Kanye Westiga loo "Why I Love You" juures, mis jõudis Westi ja Jay-Z 2011. aastal ilmunud ühisele albumile "Watch the Throne".

21. juunil ilmub Cassiuse viies album "Dreems", samal päeval jõuab kuulajate ette ka Hot Chipi värske kauamängiv "A Bath Full of Ecstasy", mis on samuti Zdari produtseeritud.

Kuula Cassiuse värsket lugu "Don't Let Me Be":