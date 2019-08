Viieliikmeline briti elektrooniline indie-dance-synth-popbänd Hot Chip on juba pea 20aastase tegutsemise jooksul olnud võrdlemisi edukas ning nullindatel ka päris innovaatiivne. Mis sest, et ette on näidata vaid üks tippkümne hitt - "Ready For The Floor". Bänd on saanud mõjutusi erinevatest tantsumuusika stiilidest nagu disko, r&b, house, funk, electro ja igasugune eksperimentaalne elektroonika. On välja hõigatud, et Hot Chip täidab puuduvat lüli Talking Headsi ja Pet Shop Boysi vahel ning neid on võrreldud ka gruppidega nagu New Order või Human League.

Muusikapressis on levinud arvamus, et Hot Chip on vähem cool versioon LCD Soundsystemist, aga nii öelda on ebaõiglane, sest need kaks kollektiivi sarnanevad paljuski. Põhiline erinevus on see, et Hot Chipi määratletakse tantsupopina, samas kui LCD Soundsystem liigitatakse lahedate poiste tantsupungi klubisse. Mõlemad aitasid päevaraadios tantsumuusikat vastuvõetavamaks muuta. Hot Chip toimib edukalt ka lavabändina ja seda tõestab nende aastaringne tuuritamine festivalidel üle maailma.

Uue albumi pealkiri püüab pilku: 90ndate algul tekitanuks selline tiitel meedias ohtralt kriitikat ja BBC keeld oleks tõenäoline. Tegemist pole siiski viitega droogile Ecstasy, vaid kutsega nautida rõõmsat ja tujutõstvat kentsakat tantsumuusikat. Esimest korda bändi karjääri jooksul on appi kutsutud produtsendid väljastpoolt, kelleks on prantsuse house'i-legend Philippe Zdar ja The xx'i põhiprodutsent Rodaidh McDonald. Kahjuks hukkus Zdar traagiliselt vahetult enne albumi ilmumist. Tema "prantsuse puudet" on albumil läbivalt tunda ja see on läbi põimunud Hot Chipi enda kiiksulise popsaundiga. Helidisain on rikkalik ja kasutatakse rohkelt analoogsünte. Kuulda on nii ehtsaid löökriistu kui trummimasinate tugevaid põksatusi. Võiks isegi väita, et sel albumil kuuleb grupi hüpet moodsaimasse helikeelde senistest albumitest enim.

Plaadi juhatab sisse sügavate klaverinootidega "Melody Of Love". Kohe järgnevad Alexis Taylori melanhoolsed vokaalid, taustal säriseb õhuline süntesaator. Eeskujulik diskobiit ja gospel-stiilis laul annavad tulemuseks õnneliku pop-house-loo. Kes harjunud tõsisema techno ja klubihelidega, neile on see kõik muidugi liiga mesimagus. "Spell" on tõeline maiuspala retroliku tantsupopi austajaile, olles funky ja seksikas Prince'ist mõjutatud võrgutamislaul. Tõestab veelkord, et purpur-lillat värvi armastanud ekstsentriku mõju kaasaegses popmuusikas on üüratu. Keeruline uskuda, et Hot Chip kirjutas pala algselt Katy Perryile.

Albumi nimilugu on ülimalt hingeline hoolimata sellest, et vokaale on tehislikult moonutatud. Mängulise kõlaga päikseline indie-poplaul sobib iga kell raadiosse. Hot Chipile ei ole võõrad ka hiphop-mõjud ja nii kuuleme "Echo's" The Neptunesi produtsendiduo vaibi, eriti trummide osas. "Hungry Child" on stiilipuhas klassikaline house. Joe Goddardi laul kõlab sügavalt ning meenub Basic Channeli projekti Round Two lugu "New Day".

Hot Chipi käekiri on rõõmsa tunnetusega muusika nukra lüürikaga. Nii räägib "Positive" üksildusest, ka "Why Does My Mind" on melanhoolne. Kosmilise kõlaga süntide helimüür liigub sujuvalt edasi krautrock'i sugemetega psühhedeelsesse teosesse "Clear Blue Skies", mis võtab eeskuju Brian Eno 1975. aasta pala "St Elmo's Fire" albumilt "Another Gren World" ja kus nostalgilise kõlaga Seeburgi trummimasin tiksutab rahulikku motoorset biiti. Kes tahab seda legendaarset rütmikasti kuulda vilkamas tempos, võiks kõrva peale visata süntpunkpioneeride Suicide'i omanimelisele debüütalbumile 1977. aastast.

"Ecstasy"-albumi lõpetab emotsionaalselt ülekeeva klaverimeloodiaga "No God". Jaapani luks-CD-versioonil on boonusrajaks veel mõnus jõuballaad "None Of These Things Are True".

Paljud võivad Hot Chipi värsket albumit pidada ohutuks tantsupopiks, kus artist ei võta riske. Mina nii ei arva. Head poppi on äärmiselt raske teha. Varitseb oht, et muusika produtseeritakse üle ning laskutakse klišeedesse. Hot Chip on aga leidnud särava popmuusika kuldse kesktee. Produktsioon on positiivses mõttes täiesti hullumeelne. On võetud mõjutusi eri paigust midagi kopeerimata. Bänd on kõik saundid teinud enda omaks. Hot Chip jätkab missiooni luua täiuslikku tantsupoppi.