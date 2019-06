Tartu laulupidu kulmineerub peakontserdiga Tartu lauluväljakul

Tartu laulupeo peakontsert hõlmab Arvo Pärdi, Veljo Tormise, Gustav Ernesaksa, Miina Härma jpt loomingut. Tartu laulupeo peadirigent ja kunstiline juht Triin Koch ütles, et laulupeo puhul pole lõppkokkuvõttes midagi olulisemat kui repertuaar.

"See teeb peo. Jah, muidugi on oluline, et kõht oleks pidulistel täis ja esmavajadused rahuldatud, aga lõpuks on see, mis peost meelde jääb, ikkagi laulud, repertuaar, meeleolu, mis seal kujuneb. Et lauljad sooviks neid lugusid laulda. See on kunst. See on väga suur kunst," ütles Koch.



Seetõttu valitigi Tartu laulupeo peakontserdi kavasse laulud, mis on ajaproovile vastu pidanud. "Nii need, mida lauljad soovivad laulda, kui ka need, mida inimesed armastavad," lisas Koch. Peakontserdil on kaastegevad Vanemuise Sümfooniaorkester Taavi Kulli juhtimisel ning solistid Tõnis Mägi, Ivo Linna, Jarek Kasar, Reigo Tamm (Rahvusooper Estonia) jpt.



Tartu laulupeo peakontserdile eelneb rongkäik, mis liigub lauluväljakule marsruudil Vabaduse pst–Lai tn–Jakobi tn–Fr. R. Kreutzwaldi tn–Fr. Tuglase tn–Tähtvere tn. Rongkäigu rivistus algab kell 15.45 ja teele asutakse kell 16.30. Rongkäiguliste tuju hoiab üleval Gaute Kivistik. Peakontserdile järgneb kell 22.30 algav simman ansambli Curly Strings seltsis.