Tom Hardy jätkab Venomi rollis

Pärast ülesastumist 2018. aastal Marveli ja Sony koostööfilmis "Venom" on nüüd ametlikult kindel, et Tom Hardy jätkab ka selle järjefilmis "Venom 2".

"Tom Hardy naaseb, et mängida seda tegelast nagu ei keegi teine," ütles ta. "Kui sa mõtled Venomi peale, on keeruline mõelda kellelegi teisele kui Tom Hardy. Kui sa oled kord juba Tom Hardy't selles rollis näinud, siis sellest piisab," rääkis produtsent Amy Pascal.

Nagu varem teatatud, kirjutab "Venomi" järgmise peatüki esimese osa stsenarist Kelly Marcel. Siiski pole veel teada, kas režissöör Ruben Fleischer naaseb järjefilmi lavastama, kuna ta on endiselt hõivatud "Zombielandi" teise osaga ja Sony tahab, et viimane oleks kinodes hiljemalt 2. oktoobriks 2020.

Kaader filmist "Venom". Autor/allikas: CAP/FB/SCANPIX

Kuigi kriitikud "Venomit" ei armastanud, teenis see üle maailma enam kui 750 miljonit eurot kassatulu ja oli filmistuudio jaoks selge edulugu. Pealegi vihjati järjefilmi võimalusele juba "Venomi" esimeses lõputiitrite-järgses stseenis, kus Eddie Brock võttis taas ette ajakirjanikutöö, et intervjueerida San Quentini vangla kinnipeetavat: süüdimõistetud sarimõrtsukat Cletus Kasady't (Woody Harrelson). "Kui ma siin välja saan – ja ma saan siit välja – lähevad käima tõelised tapatalgud," lubas Kasady.

Vihje tapatalgutele viitab sellele, et Harrelson mängib filmi järjefilmis Carnage'it, Venomi üht suurimat vaenlast. Tegemist on psühhoosi käes kannatava sarimõrtsukaga, kellel puudub moraalne kompass ja kes naudib verd ning vägivalda, mida ta endaga pärast sümbioodiga üheks saamist kaasa toob. Kas Harrelson samuti järjefilmis osaleb, pole veel kindel, kuid Hardy osalemine on igatahes ametlikult kinnitatud.

Kaader filmist "Venom". Autor/allikas: CAP/FB/SCANPIX

Pascal viitas intervjuus ka võimalusele, et Venomiga liitub järjefilmis veel üks Marveli/Sony tegelane. Nimelt vihjas ta sellele, et "Venomi" järjefilmis võib üles astuda ka Tom Hollandi Ämblikmees.

"Seda tahaksid kõik näha," ütles ta. "Ega kunagi ei tea ... see võib juhtuda. Saan öelda, et meil on suurepärane koostöö ja ei tea kunagi, mis võib juhtuda. Meil on palju lugusid, mida Ämblikmehest rääkida ja Tom Hollandi osas suured plaanid."