Laulupeo programmis kohtuvad arhailine aines ja euroopalik kultuur

Laulu- ja tantsupeo üldjuht Peeter Perens ütles laulu- ja tantsupeo pressikonverentsil, et kuigi sündmust on mitu head aastat ettevalmistatud, on nüüd lõpuks liblikad kõhtu pugenud.

Perens selgitas, et sel aastal näeb laulupeol kaht eriilmelist kontserti. Laupäevane avakontsert "Õpetajale" on pühendatud kõigile koolmeistritele, kes on Eestis õpetanud ja elanud, elu edasi viinud. "Eesti haridus ja Eesti õpetajad on üks meie eduloo võti, mida me peaksime kõik palju rohkem meeles pidama," sõnas ta.

"Muusikalises mõttes on kontsert üles ehitatud nõnda, et see on Eesti klassikalise muusika kontsert, mille teosed on valitud Eesti heliloojate repertuaarist ja ülesehitatud õpetajalt õpilasele põhimõttel, moodustades justkui koolkonnad, läbi mille teosed kõlavad, alates Jānis Cimzest kuni tänase päevani välja", ütles Perens.

"Mõnes kohas on räägitud, et laulupeol kõlab ka läti rahvalaul ("Rīga dimd"). See ei ole lihtsalt üks läti rahvalaul, vaid see on laul, mille on seadnud Jānis Cimze. Ta oli läti koolmeister 19ndal sajandil ja pidas oma õpetajate seminari nii Valmieras kui pärast ka Valgas, kus on hariduse saanud paljud eesti ja läti kooliõpetajad. Juba Johann Voldemar Jannsen kirjutas Postimehes, et me peame olema tänulikud Jānis Cimzele, kes on koolitanud nii palju kooliõpetajaid, tänu millele meie esimene ühislaulmine nii hästi korda läks. Läti rahvalaulu esitatakse läti dirigendi Kaspars Putninši juhendamisel," sõnas Perens.

7. juuli leiab aset laulupeo põhikontsert "Minu arm", kus tuleb esitamisele laulupeo traditsiooniline repertuaar ja uudisteosed.

"Laulupeo teise kontserdi repertuaar on koostatud mõeldes Eesti kultuuri kahele põhilisele allikale, millele me kõik tugineme ehk ühest küljest arhailine kultuur, millest on meile laulnud Veljo Tormis ja jutustanud ning filme teinud Lennart Meri, pilte joonistanud Kaljo Põllu ja teisest küljest Euroopa kultuur, milles me täna elame. Kui me vaatame selliste klassikaliste Eesti heliloojate nagu Mart Saar ja Cyrillus Kreek heliloomingut, mis laulupeol kõlab, siis oma loomingu ainese on nad leidnud sellest vanast kultuurist, kuid olles õppinud Peterburi konservatooriumis, esindavad nad klassikalist euroopa kompositsioonimeetidit. Nende muusikas saavad mõlemad kokku," tõdes Perens.

Laulupeo esimene kontsert "Õpetajale" algab laupäeval, 6. juulil kell 19.00 ja

teine kontsert "Minu arm" pühapäeval, 7. juulil kell 14.00.