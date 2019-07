Eestiski on artiste, kes töötlevad meie ajaloolist muusikapärandit julgelt ja moodsalt, aga teisalt on sellega alati seotud teatav nostalgiahõllandus. Nn folktroonika liikumine tekkis siinmail alles paar aastat tagasi, kui artistid nagu Tintura, Puuluup ja Sander Mölder hakkasid segama vanu sämpleid ja salmikesi moodsa elektroonikaga. Ilmselt läheb aga veel pikka aega, enne kui võtame seda loomuliku osana meie popmuusikast. Hetkel on need lihtsalt vahvad eriprojektid ja üksiküritajad, sest kodumaise popmuusika põhilised mõjutused tulevad siiski mujalt.

Rosalía see-eest defineeribki end läbi flamenko, see on kogu tema muusikalise identiteedi aluseks. Ta on muusik siin ja praegu, kes on kogu elu kasvanud flamenkot kuulates, mistõttu ei suru ta seda tehislikult peale, vaid haarab sellest mõjutusi loomulikult nagu latiinopopist või trap'ist.

Värske topeltsingli videos "F*cking Money Man" näeb Rosalía oma roosa crop top'iga välja nagu Britney Spears, kes oleks mingil imekombel muutunud katalaani flamenkopopi täheks. Just see vastuolu – kommerts vs flamenkotraditsioon – näitab tema enesekindlust ja tugevaid juuri. Mudel, kus ta kasutab R&B ja hip-hopi rütmimustri ehitamiseks flamenkost tuttavaid plaksutusi, muudab Rosalía muusika erakordselt nõtkeks ja loomulikuks.

Samal ajal pole ta kaugeltki üheülbaline – kui topeltsingli esimene osa "Milionària" on rütmikas tantsupop, siis teine osa "Dio$ No$ Libre Del Dinero" (mis tõlkes tähendab "Jumal vabasta meid rahast") on autotune'iga vürtsitatud trap-ballaad. Kui vaatame ka tema eelmiseid singleid, siis "Aute Cuture" oli tugevate bassidega peohitt ning koos J Balviniga tehtud "Con Altura" täielik latiinopopi tipptase.

Kuhu ta edasi liigub? Raske öelda, aga mina ootan huviga.