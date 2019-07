Hiiu Folk toob tänavu esile saare legendid

Järgmisel nädalal algava 15. Hiiu Folgi tunnuslause on "Legendide saar". Hiiumaa on muinasjutumaa, kus on peidus palju legendaarseid inimesi, paiku ja lugusid. Seega on mitmed festivali lisaprogrammi ettevõtmised pühendatud otse või kaude legendidele ja saare legendaarsete inimestele.

Leiger, Rudolf Tobias ja Torupilli-Juss

Rudolf Tobiase majamuuseumi perenaine Ille Savioja pajatab reedel Hiiumaa vägilasest Leigrist. "Räägin Leigri legendide kaudu Hiiumaa kohanimede tekkimisest," ütles Ille Savioja. "No näiteks avastab Leiger Hiiumaad, kõnnib ja vaatab: paokohad (soised kohad) – nii sündis kohanimi Paoma." Veel kuuleb Sääre tirbi ehitamisest Kassarisse, sellest, kuidas Leiger Suure Tõlluga suhtles ja paljust muust.

Laupäeval saab sealsamas helilooja majamuuseumis kuulda Ille Saviojalt lugusid ilmakuulsast Rudolf Tobiasest ning üle Eesti kuulsast torupillikuningast. "Torupilli-Juss ja Tobias – nad on ühe ajastu inimesed, vaatame, kuidas nad omas ajas toimetasid," ütles Savioja. "Jussil oli 36 enda komponeeritud lugu, neist kuus tuli tema enda sõnul nälja peletamiseks ära süüa," rääkis Savioja. Ehk siis – Jussilt on säilinud 30 lugu.

Kärdla kohtumaja ja Ave Alavainu

Laupäeva hommikul saavad kirjandussõbrad ja muidu huvilised minna külla vanasse kohtumajja, kus neid ootab poetess Ave Alavainu.

"See on tavaline kirjanduslik kohtumine luuletajaga," kirjeldas Alavainu hommikust olemist. "Tahan tutvustada ka maja, kus asun, 115-aastast esimest uhket kodanikumaja Kärdlas, kus 73 aastat asus riigikohus. Räägin oma kummalisest loometeest ja loen sekka ka luuletusi. Kohtunikupoodiumil on välja pandud ka mu teoste näitus. Kui ma omadega sassi lähen, tuleb appi "advokaat", kelle rolli täidab Kaido Ray Kallikorm suurepäraste lõõtspillilugudega. Maja juures on ka aiake, kus võime ilusa ilma puhul olla nii kaua, kui tahame."

Mitmekülgne pillimees ja looja Avo Tamme

Laupäeval on põnev kohtumistund mitmekülgse muusiku ja loojaga, 81-aastase hiidlase Avo Tammega, kes on mänginud saksofoni küll üksi, küll ansamblites ja teinud enda sõnul läbi elu alati seda, mida ta on tahtnud – tööd otsinud ta kunagi ei ole, töö on alati ise tema juurde tulnud.

Elu armastaja – nagu ta ise enda kohta ütleb – Tamme tahab peale pillimängu ka rääkida temaga kohtuma tulnud inimestega südamest südamesse: arutleda elu üle, mida ta on oma sõnul 50 aastat vaadelnud ja sellest ka aru saanud. "Minu arvates komberdab inimkond praegu neljal proteesil: käsutamine, keelamine, ähvardamine, karistamine. Nii kasvatatakse lapsi ja sellest kõik suured mured tulevadki. Kui need neli ära jätta, muutuks inimkond hoopis paremaks," mõtiskles viis last suureks kasvatanud Tamme.

Koos püütakse laulda Tamme raamatute tekste. "Laulame natuke nagu regilaule – mina võtan näiteks eest ja keegi ütleb järele, aga ta ei pea seda tegema mind korrates, vaid ta võib öelda mõne oma mõtte, nii et tekib dialoog," avas Tamme oma plaane.

Loodusretked vähetuntud paikadesse

Hiiu Folgi matkad viivad reedel Vohilaiule ja laupäeval Vanajõele. Vohilaiule Hiiumaa idaranniku lähedal saab minna traktorikastis ja jalgsi läbi vee. Laiuretkele tulijatel on ainulaadne võimalus minna külla ka saare vanimale elanikule, krapsakale Liidia Piilbergile. Lepistu talus elav legendaarne Liidia sai 5. juulil 102-aastaseks.

Vanajõele viib loodusesõbrad Euroopa naaritsa ekspert Tiit Maran. "Räägin veidi Vanajõe ajaloost ning tänasest päevast, sinna hulka ka naaritsast, aga eelkõige kasutan Vanajõge kui lähtekohta looduse üle arutlemiseks," pajatas Maran.

Mõttematk legendaarse Tõnu Otsasoniga

Looduse üle arutletakse ka laupäevasel mõttematkal koos Heltermaa sadamasse püstitatud skulptuuri "Vanamees ja kits" vanamehe prototüübi, endise tuntud majandijuhi Tõnu Otsasoniga Heino Kiige nimelises Lõpe kultuuri- ja dendropargis.

Salmikulauludega tulevikku

Kassari rahvamajas ootab reedel laulusõpru taas suvehiidlane Reigist, Valter Parve, Pärnu kolledži lektor, satiirik, armastatud plaadikeerutaja ja laulude ühislaulmise propageerija. "Kohapeal kogetud rõõmule lisaks hoiab laulmine sidet esivanematega ning loob silda tulevikku," ütles Valter Parve. "Salmikud-laulikud kaasa ning Kassarisse. Koos lauldud viisid on meie rahva salakeel ning on tänaste põlvkondade võimuses seda elus hoida. Jätku laulule!"

Lisaks saab Hiiu Folgil minna ringkäikudele Vaemla villavabrikusse ja Putkaste mõisa, nautida filmiõhtut, õpitubasid ja väikesi kontserte üle Hiiumaa. Pühapäeval tõmbab festivalile joone alla kirikukontsertide päev.

Hiiu Folgi põhiesinejad: Tõnis Mägi, Naised Köögis, Daniel Wikslund, Nedsaja Küla Bänd, Mari Jürjens, Eduardo Agni, Madingma, Culry Strings ja April Verch Band – The Heritage Projekt, Robert ja Anti Jürjendal, Marek Sadam ja Sadamasild, Balkan Horo, Untsakad, Cätlin Mägi, Laikrete pereansambel, Johansonid, Robirohi jt.

15. Hiiu Folk toimub 18.–21. juulil Kassari kiigeplatsil, Sõru paadikuuris, Hiiumaa kirikutes ja paljudes väikestes paikades üle saare.