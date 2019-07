Hiiu Folk saab tänavu 15-aastaseks

Hiiu Folk avati seekord Sõru sadama paadikuuris, mis on muusikasõprade seas kontserdipaigana hinnatud juba ammu, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Festivali juht Astrid Nõlvaku kinnitusel on tänavune programm väga mitmekesine.

"Väga suurepärased esinejad, välisesinejad: Daniel Wikslund, flaamimaalt vennad Timmermansid, Curly Strings ja April Verche. Igasugused põnevad kohtumised, legendaarsed inimesed, huvitavad kirikud, kabelid, loodusmatkad ja kõik muu. See on tõsiselt rikkalik, mis tänavu meil siin on," loetles Nõlvak.

Avatseremoonia järel andis kontserdi üks Hiiu Folgi veterane, Rootsi muusik Daniel Wikslund, kes oli kohal ka esimesel Hiiu Folgil ja on aastate jooksul seal esinenud kokku seitsmel korral.

Tema sõnul viib festival meid ajas tagasi, aga vaatab samas ka tulevikku. Festivalipublikule jätkub tal vaid kiidusõnu.

"Ma tunnen, et nad on väga uhked oma kultuuri üle ja samas avatud uustulnukatele nagu mina. Publik on positiivne. Ma tunnen nendega suurt lähedust, nii et tulge Hiiu Folgile," rääkis Wikslund.