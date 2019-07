Birgitta festivali avaetendus pöörab tähelepanu tarbimisele nii sisus kui ka teostuses

Selleaastase Birgitta festivali avab 9. augustil visuaalteatrietendus "Planeet Harmoonia", mille autor ja lavastaja on teatriühendus Misanzen kunstiline juht Helen Rekkor. Festivali jaoks loodud teose üks keskne temaatika on ühiskonna tarbimisharjumused.

Ressursside säästlik kasutamine peegeldub ka loometegevuses, kus enamus lavakujundusest ja rekvisiitidest laenatakse või taaskasutatakse.

"Visuaalteatrina inimesteni jõudev lugu räägib digitaliseerumisest, planeedi ressursside kasutamisest, armastusest kõige elava vastu ja nende vahel harmoonia saavutamisest. Kõik see on meie tänapäev ja kõnetab loodetavasti nii noori kui ka vanemaid," sõnas Rekkor.

"Kuna looduse hoidmine ja ressursside mõistlik kasutamine on antud hetkel ainuvõimalik viis ellu jääda, siis oleme juurutanud taaskasutamist ka oma loomeprotsessis. Ükski kunstiline idee, ükskõik kui suurejooneline ja geniaalne, ei õigusta koduplaneedi purukstarbimist. Suurema osa dekoratsioonidest, kostüümidest ja rekvisiidist oleme laenanud oma kollektiivist või koostööpartneritelt ning etenduses taaskasutusse võtnud," selgitas ta.

Etenduse jaoks on rekvisiite laenanud Tallinna Filharmoonia ja Tallinna Kammerorkestri töötajad, samuti Tallinna TV, Politsei- ja Piirivalveamet ja Tallinna Ülikool.



"Planeet Harmoonia" jutustab ilmaruumis rändavast tulnukast Pii, kes ühtäkki Maa atmosfääri satub. Maal tutvub ta inimolenditega ning võtab ette suure missiooni. Rollides astuvad üles Rauno Kaibilainen tulnukana ning Andres Roosileht, Sandra Lange, Alden Mayfield jt.

Etendusel kõlab orkestri saatel Kristjan Randalu, Mick Pedaja, Urmas Sisaski, Max Richteri ja Kristjan Järvi originaallooming. Lavastuse jaoks on kirjutanud uudisteose Kristjan Randalu. Kuna varjuteater toimib pimedas, algab etendus "Planeet Harmoonia" Pirita kloostri varemetes 9. augustil kell 22.



Birgitta festival 2019 toimub Pirita kloostri varemetes 9.–18. augustini. Tänavune festival on pühendatud selle looja, maestro Eri Klasi 80. sünniaastapäevale. Kavas olevad etendused on sel puhul seotud Klasi karjääri ja loometeekonnaga.