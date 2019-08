Galerii. Moostes esietendus "Suidsusannasümfoonia"

Suitsusauna olemusest ja traditsioonidest jutustavat lugu andsid muusikalavastuses edasi pärimusmuusikud Mari Kalkun, Meelika Hainsoo, näitlejad Agu Trolla, Lauli Otsar, Sten Karpov ning Eesti Filharmoonia Kammerkoor, löökpillimängijad Madis Metsamart ja Petri Piiparinen.

Helilooja Märt-Matis Lill ütles vahetult enne esiettekannet, et ettevalmistusprotsess on olnud väga pikk ja mõneti võrreldav suitsusauna ettevalmistustega − aeglane, süvenev ja põhjalik. "Viimased päevad on olnud eriti intensiivsed, aga nüüd hakkavad kõik erinevad osad kokku klappima ning kauaoodatud tulemus välja kooruma. See on eriline nauding, nagu seegi kui saun lõpuks niikaugele saab, et suits on välja lastud ja inimesed võivad sisse minna."

Lavastaja Tarmo Tagamets lisas esietenduse eel, et ollakse valmis minema lavale, et ennast seal puhastada. "Vaatajate ette jõuab maagilise muusika, sõna ja liikumise sümbioos, mida toetavad suits ja valguskujundus. Loodan, et lisaks laval olijatele saab erilisest seisundilisest õhkkonnast osa ka publik."

Eesti Vabariigi 100 muusikaprogrammi kuuluv "Suidsusannasümfoonia" on inspireeritud Lõuna-Eesti pärimusest, "Kalevalast" ja Hasso Krulli eeposest "Kui kivid olid veel pehmed". Uudisloomingu tellisid Eesti Filharmoonia Kammerkoor, Võru Instituut ja Võro Selts VKKF. Muusikalavastus jõudis publiku ette kolmel korral, 2.–4. augustini Mooste Folgikojas Vanal-Võromaal, mille suitsusaunakombestik on kantud UNESCO vaimse kultuuripärandi esindusnimekirja.