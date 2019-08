Galerii. Näidatakse elu maitset

Näitusel on väljas komplekt paarikümnest akrüül- ja segatehnikas teostatud maalist, mille kaudu edastab kunstnik erinevaid, talle osaks saanud taju- ja meelekogemusi. Abstraktses laadis, faktuuririkkad teosed on kui materialiseerunud tükid elu mitmetahulisest ja meeltele avatud tervikust. Tõnnovi maalide omapäraks on vastuolu nende tugeva materiaalsuse, mis väljendub paksus ja kohati brutaalses värvikihis ning taotletud õrna ja täpse meelelisuse vahel. Viimast edastab kunstnik eelkõige läbitunnetatud värvistuudiumi kaudu, mille tulemusel värvitoonid maalidel mõjuvad eelkõige isuäratavalt, aga ka kummastust, üllatust või distantsi tekitavalt.

Margus Tõnnov ise kirjutab näituse sissejuhatuses järgmist: "Elu pakub meile kõik-võimalikke maitseid ja mõnda neist polegi võimalik kirjeldada, ega ka mitte reaalselt maitsta. Seepärast olen proovinud erinevaid maitseelamusi edasi anda maalidel. Mis maitsega mingi pilt on, jäägu igaühe enda otsustada, sest kõik me tunneme maitsenüansse erinevalt. Minu jaoks on maitse lisaks toidule, joogile ja teistele hõrgutistele ka näiteks pilvedel, padjal, vihmal, nukrusel või armastusel. Võtkem aega ja pühendagem konkreetsele elamusele, sündmusele kogu oma tähelepanu, siis võib märgata ja tunda, kui eriline maitse on näiteks kohvil, muusikal, või kuidas maitseb armastus? Ja see ei maitse täpselt samamoodi nagu eile – see maitseelamus on kordumatu."

Margus Tõnnov (sündinud 1966) on õppinud aastatel 1987–1995 Tallinna Kunstiülikoolis (Eesti Kunstiakadeemia) maalikunsti ja monumentaalkunsti. Täiendavalt on ta õppinud monumentaalkunsti Rootsi Kuninglikus Kunstiinstituudis (Kungliga Konsthögskolan) Stockholmis ning graafilist disaini. Hariduselt peamiselt maalikunstnik, töötas Margus Tõnnov aastaid disaineri ja kunstilise juhina (1993–1996 Tallinna Kaubamajas, 2012‒2014 reklaamiagentuuris IDEA). Vahepeal aastaid aktiivsest kunstielust eemal olnud Tõnnov on alates 2014. aastast vabakutseline maalikunstnik. Varasemalt on ta osalenud mh Sorose Kaasaegse Kunsti Eesti Keskuse 2. aastanäitusel "Olematu kunst" (1994), viimastel aastatel teinud peamiselt isiknäitusi, sealhulgas Haapsalu Linnagaleriis (2017), Karjamaa galeriis (2017, 2018) ja osalenud Eesti Kunstnike Liidu 18. aastanäitusel "Juubelikevad" (2018).

Näitus jääb lahti 31. augustini.