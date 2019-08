Kultuuriportaal soovitab: "Papa Alajevi imeline kuningriik" ETV2-s

Tal Barda ja Noam Pinchase filmi keskmes on Alajevite perekonnaansambel, milles mängib mitu põlvkonda ja mis on andnud kontserte üle 50 aasta. Pärast Nõukogude Liidu lagunemist lahkus ansambli karismaatiline juht Allo "Papa" Alajev kodumaalt Tadžikistanist ja kolis oma dünastia Iisraeli, kus elu jätkus tema näpunäidete järgi. Ainult sama kange iseloomuga tütar Ada on seni söandanud talle vastu hakata. Nüüd aga hakkab ligi 80-aastase patriarhi võim käest libisema ja dünastia on asunud monarhialt demokraatiale ülemineku konarlikule teele.

