Kultuuriportaal soovitab: Yves Robert'i komöödia "Kaksik" ETV2-s

1980ndate komöödia legendaarse Prantsuse koomiku Pierre Richard'iga peaosas. Richard sai kuulsaks, kui taaselustas komöödiažanris vahepeal unarusse vajunud burleski, sedapuhku saab ta oma annet rakendada ka kaksikrolli mängides.

Oma äriga raskustesse sattunud Matthias Duval kohtab kauneid ja sümpaatseid kaksikõdesid Bettyt ning Lizi. Olude sunnil ja selleks, et suhted sügavuti areneks, tuleb Matthiasel õdedele teeselda, et ka temal endal on äravahetamiseni sarnane kaksikvend. Äpardused ei jää mõistagi tulemata.



Prantsuse komöödia "Kaksik" on ETV2 eetris 16. augustil kell 21.30.