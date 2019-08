Kultuuriportaal soovitab: Edouard Molinaro "Oscar" ETV2-s

Prantsuse komöödiaklassika, mille peaosas särab ekstsentriliste karakterite meister Louis de Funès. Bertrand Barnier on tubli perekonnapea ja edukas ärimees. Ühel eriliselt mustal päeval lüüakse aga kogu tema senine elukorraldus kõikuma.

Äripartner Christian teeb teatavaks, et on aastaid Barnier' tagant varastanud, šantažeerib meest ja nõuab tagatipuks veel ka tema tütart Colette'i endale naiseks. Barnier püüab oma raha tagasi saada, Colette omakorda teatab isale, et ootab oma kallimalt last. Suhetele keerab vinti juurde daam, kes tutvustab end Christiani armsamana.

Film "Oscar" on ETV2 eetris 30. augustil kell 21.30.