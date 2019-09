2016. aastal 90-aastaselt parematele jahimaadele siirdunud Poola filmiklassiku Andrzej Wajda läbimurdeteose sündmustik areneb lühikese ajavahemiku vältel pärast teist maailmasõda ja põhjustab siiani oma sümboolse filmikeele kasutamise tõttu mitmeid vaidlusi.

Filmi peaosaline Maciek (Zbigniew Cybulski) saab sõja viimasel päeval Poola väikese provintsilinna põrandaaluselt rahvuslikult liikumiselt ülesandeks tappa kohalik kommunistlik juht Szczuka (Waclaw Zastrzezynski). Mees varjub ööseks hotelli ja kohtab seal kaunist Macieki, kellesse ta armub. Maciek, kes on väsinud pidevast sõdimisest, tunneb, et tal on võimalus elus pöörata veel uus lehekülg ja unustab talle antud tähtsa ülesande.

Jerzy Andrzejewski romaanil põhinev "Tuhk ja teemant" kuulub õigustatult Euroopa filmiklassika tippu, mis suutis Poola filmikunsti koos Aleksander Fordi, Andrzej Munki, Jerzy Kawalerowiczi töödega teha arusaadavaks ka väljaspool kodumaad, teenides Veneetsia festivalil kriitikute preemia.

Teos on viimane osa triloogiast, kuhu kuuluvad ka Wajda kaks esimest mängufilmi "Põlvkond" (1954) ja "Kanal" (1957). Macieki rollis astub üles alati tumedate prillide taha peituv Zbigniew Cybulski (1927-1967, "Saragossa käsikiri"), kes teenis ära "Poola James Deani" hüüdnime ja kellest sai toonast põlvkonda sümboliseerinud noorte ebajumal.

Alates "Tuhast ja teemandist" algas ka Andrzej Wajda kõrge tähelend, kes kandideeris korduvalt oma filmidega parima võõrkeelse filmi Oscarile. Tema 1981. aastal linastunud "Raudmees" pälvis aga Cannes'i filmifestivalil Kuldse Palmioksa. Vahetult enne surma valmis Wajdal 47. täispikk film "Järelkujutis", mis linastus ka Eesti kinodes.

Film "Tuhk ja teemat" on ETV2 eetris 6. septembril kell 21.30.