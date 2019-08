Kultuuriportaal soovitab: Jacques Audiardi "Dheepan" ETV2-s

Sivadhasan on endine Tamili Tiigrite lapssõdur. Küpse mehena põgeneb ta Sri Lanka kodusõja eest Euroopasse, kaasas valedokumendid ja valeperekond - naine ning tüdruk. Üksteisele võõras, ent kokkuliidetud kolmik asub perekonnana elama Pariisi äärelinna ja Sivadhasan hakkab leiba teenima kojamehena. Üsna varsti selgub, et uus keskkond pole vägivalla poolest sugugi kitsim kui sõda, mille eest põgeneti.

Režissöör Jacques Audiard on ikka võtnud ette sotsiaalseid ja karme teemasid (nt Cannesis pärjatud "Prohvet", 2009). Brutaalsus on kindlal kohal ka "Dheepanis", tegelased saavad siin loota vaid iseendale, mitte seadustele, fookus on aga ikka inimlikkusel. Märkigem ka, et peaosaline Jesuthasan Antonythasan oli ka ise kunagi Tamili Tiigrite lapssõdur ja "Dheepan" on tema sõnul "50% autobiograafiline". Kuldne Palmioks Cannesist, hulgaliselt koduseid Césari nominatsioone, BAFTA nominatsioon parima mitte-ingliskeelse filmi kategoorias.

Film "Dheepan" on ETV2 eetris 28. augustil kell 21.30.