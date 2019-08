Eesti peab olema uhke oma suurkujude üle. Üheks selliseks meheks on kindlasti Gustav Ernesaks. Peaksime teadma palju rohkem mehest, kes on loonud Eesti rahvale meie kui rahva säilivuse sümboliks saanud koorilaulu "Mu isamaa on minu arm". Gustav Ernesaksa elu käsitleva sõna- ja koorilaululavastuse lavastas Veiko Tubin, nimiosa mängib Gert Raudsep ning kõrvalrollides on Kait Kall. Kaasa lööb ka Rahvusooper Estonia poiste- ja noormeestekoor Hirvo Surva juhatusel. Režissöör Erle Veber, produtsent Rait Roland Veskemaa.

Veiko Tubina sõna- ja koorilaululavastus "Hakkame, mehed, minema" on ETV eetris 22. augustil kell 22.15.