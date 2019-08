Luurel Varas avaldas uue albumi "New World"

Plaadifirma Crash Symbols andis välja Eesti produtsendi Luurel Varga uue albumi "New World", mis on jätkuks 2017. aastal sama plaadifirma alt ilmunud kauamängivale "Leisure Time".

Uuel albumil on Luurel Varas kogunud inspiratsiooni jazzist, funkist ja psühhedeeliast. Nimi "New World" tuleb Tallinnas asuvast rajoonist Uus Maailm, kus produtsent on pikka aega elanud.

Aprillis ilmus plaadifirma Aina Lommala alt ka Luurel Varga album "175g" ning juulis jõudis kuulajate ette projekt Seltskond Pargis, mis on koostööprojekt Hyrr Innokent Vainolaga.

Kuula albumit "New World":