Narva ooperipäevadel jõudis publiku ette muusikal "Juku"

Lavastuse peakangelane on kõigile teada ja tuntud koolipoiss Juku, kelle läbi aegade kestvatel naljadel muusikal põhineb, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Tegevus toimub 20 aastat tagasi ajal, mil ka Eesti vabariik oli Jukuga enam-vähem ühevanune. See on särav ja vembukas muusikal paremat ja huvitavamat elu otsivast poisist.

"Selle loo konflikt ongi Juku seesmine konflikt. See, et ta tunneb, et väärib rohkem. Ta väärib paremaid vanemaid, ta väärib paremat elu. Ühelt poolt eufooria, teiselt poolt paanika. See on ühe noore poisi ja ühe noore riigi eneseleidmise lugu," selgitas kavastaja Andrus Vaarik.

"Jukust" teeb koguperemuusikali Raimo Kangro imeline muusika ja kirjanik Leelo Tungla kirjutatud libreto. Lapsed saavad kaasa elada peakangelase tembutamisele, täiskasvanud leiavad midagi muud.

"Täiskasvanud inimestel on siin hoopis teised nüansid, mis mängivad rolli. Väga palju, nagu ma ka varem olen öelnud, niisugune terekäsi tuleb, tuleb "Dünastia" või "Dallase" muusikat ja tuleb nihukesi tan-tara-tan-tan-tan-tan vahvaid mälestusi minevikust. Mulle meeldivadki need vanad asjad, mis ma ära tunnen oma lapsepõlvest. Nihukesed natuke "nõukast" läbi imbunud noore vabariigi niisugust särinat. Vimkasid täis ja vahva seiklus," rääkis Juku osatäitja Juuli Lill.

Koguperemuusikali "Juku" saab Narva Kreenholmi manufaktuuris näha veel 8. septembril ja siis ehk alles tuleval aastal Saaremaa ooperipäevadel.