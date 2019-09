Coca-Cola Plazas algasid uuendustööd: kaovad kassad ja tekib juurde mugavustega saal

Forum Cinemas turundusjuhi Katre Kärneri sõnul läbib Coca-Cola Plaza viies saal uuenduskuuri ning saab edaspidi mugavamad toolid, millel on võimalik seljatuge allapoole lasta. "Istekohti saab olema saalis küll varasemast vähem, kuid külastusnumbrid näitavad, et kliendid eelistavad just suuremat mugavust."

Kärner kinnitas, et oluliselt muutub ka sissepääsuala, kust kaotatakse ära senised kassad ning nende asemel tekivad piletiautomaadid, kust inimesed saavad ise pileteid osta või juba ostetud pileteid väljastada. "Endiselt saab pileteid osta ka inimese vahendusel nii maiustuste poest kui kohviku Hot'n'Fresh teenindajate käest," märkis ta.

Ehitustööde käidus saab uue ilme ka väravate ala, mis annab juurde ruumi maiustuste poele. Värskendatakse ka Coca-Cola Plaza teisel korrusel asuvat kinotuba.