Albumit nimetati generatsiooni julgeimaks ja paremaks Briti räppalbumiks, vahendas BBC.

"Ma ei oodanud seda," ütles Dave, kodanikunimega David Orobosa Omoregie oma tänukõnes. Dave pühendas võidu oma perekonnale ja vennale Christopherile, kellest album inspireeritud on. 21-aastane Christopher teenib vanglas eluaegset karistust mõrva eest.

"Psychodrama" ilmus tänavu märtsis ning seda on müüdud 129 354 koopiat.

Seekordsete nominentide seas oli suurel hulgal rassi, sisserännet, Brexitit ja klassierisust käsitlevaid albumeid.

Auhinnale esitati üle 200 albumi. Tänavused nominendid auhinnale olid:

The 1975 - "A Brief Inquiry Into Online Relationships"

Anna Calvi - "Hunter"

Black Midi - "Schlagenheim"

Cate Le Bon - "Reward"

Dave - "Psychodrama"

Foals - "Everything Not Saved Will Be Lost"

Fontaines DC - "Dogrel"

Idles - "Joy As An Act Of Resistance"

Little Simz - "Grey Area"

Nao - "Saturn"

Seed Ensemble - "Driftglass"

slowthai - "Nothing Great About Britain"

Möödunud aastal võitis Mercury Prize'i Wolf Alice albumiga "Visions of a Life".