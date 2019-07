Selgusid Mercury Prize 2019 nominendid

Neljapäeval avaldati Briti kõige olulisema muusikapreemia Mercury Prize'i seekordsed nominendid, kuhu on jõudnud suurel hulgal just rassi, sisserännet, Brexitit ja klassierisust käsitlevad albumid.

Selleaastased nominendid on järgmised.

The 1975 - "A Brief Inquiry Into Online Relationships"

Anna Calvi - "Hunter"

Black Midi - "Schlagenheim"

Cate Le Bon - "Reward"

Dave - "Psychodrama"

Foals - "Everything Not Saved Will Be Lost"

Fontaines DC - "Dogrel"

Idles - "Joy As An Act Of Resistance"

Little Simz - "Grey Area"

Nao - "Saturn"

Seed Ensemble - "Driftglass"

slowthai - "Nothing Great About Britain"

Auhinnale esitati üle 200 albumi, kohtunike hulgas olid endised nominendid Stormzy, Gaz Coombes ja Jorja Smith, DJ-d Annie Mac ja Clara Amfo ning teised muusikatööstuse tegelased. Auhind antakse kätte pidulikul galal septembris.

Möödunud aastal võitis Mercury Prize'i Wolf Alice albumiga "Visions of a Life".