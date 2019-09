Octo Octa on paari aastaga muutunud nägusast noormehest kenaks nooreks naiseks. Tegemist on transsoolise underground-house'i DJ ja artistiga. Praegusel ajal ei peaks see kedagi isegi üllatama. Igaühel on vabadus ja õigus end ise määratleda ning pealegi on house-muusika juured välja kasvanud geikultuurist ja house on alati olnud austav ja sõbralik LGBT kommuuni vastu. Los Angelese kultusliku plaadifirma 100% Silk kasvandik on kolmanda sooloalbumil leidnud sisemist rahu senisest enim. Muusika on salvestatud vaikses rahulikus maakohas, üksikus majas New Hampshire lähedal. See ei tähenda, et album poleks tantsuline. See on kehaline muusika, mille saatel end tantsupõrandal või selle puudumisel kodus sokkide väel vaibal vabaks lasta.

Kes jälginud artisti DJ-sette, teab tema armastust 90ndate varase tantsumuusika vastu. DJna mängib Octo Octa breakbeat'i, techno't ja pea kõiki erinevaid house'i stiile, viimasel ajal ka eriti palju garage'i saunde. Selgeim olekski kirjeldada uut heliteost hübriidina house- ja breakbeat-muusika vahel, sekka törts ambienti.

Albumi introlugu "Imminent Spirit Arrival" kanaldab varase Orbitali võnkeid. Algab breakbeat'iga, aga transformeerub psy-trance'ist mõjutatud techno tantsunumbriks. "Move Your Body" on ood klassikalisele reivile, mis sämplib Korda samanimelist lugu, mis minu arvates on üks lahedamaid italo house'i näiteid. Meelde tulevad artistid nagu Gems For Jem, K-Klass, Outlander, T99, CJ Bolland. Tegelikult on selline heli klubimaastikul juba tükk aega uuesti kanda kinnitanud. Sarnast liini jätkab "Spin Girl, Let's Activate!". Joovastava klaveri ja sensuaalsete vokaalidega house, kus vahele hõigatakse getolikke räpiriime. Siin loos kasutatakse sarnast võtet, nagu Lil Louis fenomenaalses seksträkis "French Kiss" - lugu aeglustatakse peaaegu peatumiseni, seejärel kiirendatakse uuesti algtemposse.

"Ecstatic Beat" viib tagasi raju vanakooli jungle'i juurde, kus manipuleeritakse kuulsat Amen-biiti, täpselt nagu tegi Goldie vahel Metalheadzi aegsetes produktsioonides. "Can You See Me?" on sügavalt isikliku sõnumiga, kuigi tegu siiski valdavalt instrumentaalse palaga. Vokaalsämplina korrutatakse loo pealkirja. Teos on repetiivne, poole pikem kui vaja ja venib ilma asjata. "My Body Is Powerful" pakub tempokamate lugude seas mõnusat ambientvahepeatust. Mul oleks hea meel, kui Octo Octa avaldaks terve albumitäie sellist mahedat oluheli taustamuusikaks. Siinkohal teeb artist ka albumi struktuuri koha pealt ränga vea - selle loo võinuks plaadil viimaseks jätta. Selle asemel tõmbab otsad kokku rõkkava inimmassi kooriga, elekrtrioreli ja plastiliselt kõlava bassiga deep house- rada "Power To The People".

"Resonant Body" on meeldivalt inspireeriv plaat, nagu ka kõik eelmised Octo Octa reliisid. Albumil kajavad läbi tõelised PLUR-vaibid - Peace (rahu), Love (armastus), Unity (ühisus), Respect (austus). Just see, mida meie ühiskond kõige rohkem iga päev vajab.