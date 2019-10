Rahvusraamatukokku paljud sisse ei astu, arvates, et see on mõeldud haudvaikuses lugemiseks, tegelikult on lapsed ja kõva häälega rääkimine seal juba ammu lubatud. Nüüd püüab rahvusraamatukogu külastajaid tagasi meelitada, pakkudes tegevust ka neile, kes eesti keelt veel ei oska.

Internetiajastu saabudes tühjenes rahvusraamatukogu lugejatest. Kuigi lõviosa raamatuid on seal jätkuvalt eestikeelsed, siis nüüd kutsutakse Tõnismäele mitte-eestlasi, pakkudes neile võimalust aardejahti mängides eesti keelt õppida, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Nende mängude mõte on, et ka täiskasvanud inimene tahab mängida. Tegelikult ei ole nii, et ainult lapsed mängivad ja täiskasvanud tahavad lihtsalt kuulata ja siis unistada, oma mõtteid mõelda. See on kaasav, mänguline ja õpetab ka grupis suhtlema. Kui see grupp läheb koos rajale maja peale, siis nad on sunnitud omavahel eesti keeles rääkima," kirjeldas rahvusraamatukogu haridustegevuse kuraator Pille Slabina.

Innal ja Julial kulus aardejahil vastuseid otsides tund aega ja 3000 sammu. Kõige keerulisemaks osutus esimene küsimus, mis käskis Ivo Linna elulooraamatu riiulilt üles leida. Kui Jaak Joala oma leidsid naised kiiresti, siis Ivo Linna leidmiseks tuli töötaja appi paluda.

Multilingua keeltekooli eesti keele õpetaja Ly Leedu sõnul keskendub raamatukogumäng ennekõike sõnavara arendamisele ja küsimused on koostatud just õppijate keeleoskust silmas pidades. Nii kasutatakse algajate ülesannetes sõna tore, aga oskajamad peavad teadma, millal ütlevad eestlased vinge või äge.

"Kõige lahedam on need kohad. Nad avastavad nii palju alates lugemispesadest, lõpetades kunstiga, teenetemärkidega - nad näevad klaasi all kõiki Eesti Vabariigi teenetemärke peale presidendi ametiketi," selgitas Leedu.

Kui esimesel nädalal panid oma eesti keele proovile peamiselt venelased, siis algajate mängu tegi läbi eesti keelt alles õppima asunud hiinlanna.

"Me ei teagi, kas ta guugeldas need sõnad või tegelikult teadis neid sõnu, aga ta ütles, et see oli lõbus, kaasahaarav ja ta tuleb kindlasti siia tagasi," ütles Slabina.

Raamatukogu aardejaht pole mõeldud ainult mitte-eestlastele, seda võivad proovida ka eestlased.