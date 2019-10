Raamatukogud otsivad uusi võimalusi raamatute kättetoimetamiseks

Pakiautomaadi teel laenutamiseks peab end registreerima Lääne maakonna keskraamatukogu lugejaks, mida saab teha ka elektrooniliselt. Läänemaal selleks elama ei pea, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Interneti teel pakkide tellimine on kaubanduses üha populaarsem ja nii mõeldi, et sarnane teenus võiks olla ka raamatukogus. "Sellised mõtted käivad ka rahvusraamatukogu ja raamatukoguhoidjate ühingu peas, aga meie otsustasime, et me teeme selle kohe ära. Tõepoolest, kuna kõik ju tellivad omale raamatuid postipakiga, riideid, no miks nad ei võiks siis raamatukogust raamatuid omale lähimasse postiautomaati tellida," arutles Lääne maakonna keskraamatukogu direktor Ilme Sepp.

Esialgu on huvi teenuse vastu olnud väga tagasihoidlik. Ilme Sepp arvas, et põhjus võib peituda selles, et inimesed lihtsalt ei tea, et niisugune võimalus olemas on.

Lugejatel on olnud ka täpsustavaid küsimusi. "Nende põhiliseks mureks on olnud see, et kuidas ma tean, missugust raamatut tellida, et kas anname meie mingi kataloogi või midagi kaasa, aga tegelikult peab ikka inimene ise teadma," selgitas Lääne maakonna keskraamatukogu kojulaenutuse konsultant Taimi Hein.

Kui pakiautomaadi teel laenutamisel tuleb maksta saatmiskulu, siis Haapsalu piirides on Lääne maakonna keskraamatukogul juba varasemast ajast tasuta koduteenindus. See tähendab, et neile haapsallastele, kes ise liikuma ei pääse, toob raamatukogutöötaja kord kuus laenutatud teosed koju ja viib tagastatavad raamatud ära. Lisaks on raamatukogu juures ööpäev läbi avatud tagastuskast, kuhu läbi loetud raamatuid jätta saab.

Rahvusraamatukogu on aga avanud ööpäeva ringselt töötava raamatukapi, kus lugemisvara kättesaamine ja tagastamine käib ID-kaardi alusel.

Teenindusosakonna juhataja Külli Solo selgitas, et kuna rahvusraamatukogu missioon on olla sillaks teadmiste ja inimeste vahel ning nende visioon on olla ka uue põlvkonna raamatukogu, siis otsiti uusi võimalusi, et kõnetada kõiki kasutajaid. "Lisaks sellele, et tulla raamatukokku, lugeda lugemissaalis ja kasutada abi konsultantidelt, on meil võimalus tellida raamat raamatukappi," ütles ta.