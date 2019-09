Rahvusringhäälingu programmid tähistavad muusikapäeva alates varahommikust

Rahvusringhäälingu muusikapäeva lükkab 1. oktoobril kell 7 käima Klassikaraadio e-viktoriin. Klassikaraadio kodulehel on kuni 2. oktoobril kella 10-ni vastamiseks muusikaviktoriin, kus küsimusi jagub nii klassika, jazzi kui ka popmuusika vallast. Kokkuvõttesaade, kus selguvad parimad vastajad ja auhinnasaajad, kõige raskemad küsimused ja õiged vastused, on Klassikaraadio eetris 2. oktoobril kell 13.05.

Muusikapäeval toob Klassikaraadio kuulajateni kolm kontserdiülekannet ja suure soovikontserdi. Raadiokuulajate soovid jõuavad eetrisse kahel korral – kell 10-12 lahendavad otse-eetris muusikapäeva viktoriini nii muusikud, asjaarmastaja kui ka võhikud. Seda saadab kaunis muusika nii üllatusesinejatelt kui ka kuulajate soovil. Saatejuhid on Miina Pärn ja Lisete Velt.

Kell 14-16 võtavad saatejuht Kersti Inno kõrval mikrofoni taga istet maestro Neeme Järvi ning Islandil elav klarnetist Selvadore Rähi. Saates kuuleb muusikute mõtteid muusikapäevast ning kõlavad soovilood maestro valikul.

Muusikapäeva Klassikaraadio eetris lõpetab hilisõhtune kaaslane "Fantaasia". Erandlikult on saatel kolm autorit - oma lemmikmuusikat tutvustavad Eesti Muusikanõukogu liikmed Henry-David Varema, Endrik Üksvärav ja Märt-Matis Lill.

Klassikaraadio otseülekandes jõuab eetrisse pilguheit rahvusvahelise muusikapäeva kontsertidele. Kell 12 on eetris kontserdiülekanne Tallinna Jaani kirikust Eesti Filharmoonia Kammerkoori kontserdilt. Kell 13 on Klassikaraadio Arvo Pärdi Keskuses, kus soolokontserdi annab pianist Age Juurikas. Muusikapäev kulmineerub muusikaauhindade tseremooniaga, mis seekord toimub Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia uues saalis. Otseülekandes saab pidulikku galakontserti jälgida Klassikaraadio ja ERRi Kultuuriportaali vahendusel, ETV toob kell 22.05 vaatajateni kokkuvõtliku erisaate, saatejuht-toimetaja on Reet Weidebaum.

ETV alustas muusikapäeva tähistamist juba pühapäeval "Hommik Anuga" saates ja jätkab läbi nädala kestva muusikalise eksperimendiga, kus üheks nädalaks saavad paljud saated endale uue arranžeeringuga tunnusmuusika. Jarek Kasar, Kadri Voorand, Robert Linna ja paljud teised Eesti muusikud annavad sel nädalal omanäolise kõla järgmistele saadetele: "Terevisioon", "Ringvaade", "Aktuaalne kaamera", "Esimene stuudio", "Osoon", "Suud puhtaks", "Pealtnägija" ja "OP".

ETV2 toob muusikapäevaõhtul esmakordselt tele-ekraanile dokumentaalfilmi varalahkunud Aviicist. 2018. aastal kõigest 28-aastane surnud Rootsi muusik Tim Berling vallutas kõik lavad, ent kuulsuse ja edu varjuküljena saatsid noort meest terviseprobleemid, stress ja kurnatus. Kell 23 ETV2-s linastuv dokumentaalfilm "Avicii: Tõestisündinud lood" avab andekat muusikut läbi originaalsalvestuste ja arhiivimaterjalide, sõna saavad David Guetta, Wyclef Jean, Nile Rodgers, Tiësto and Chris Martin.

Raadio 4 kutsub samuti kuulajaid teadmisi proovile panema, sest kell 8.40 algab hommikuprogrammis viktoriin "Arva ära, mis muusika see on?", kus kuulajad peavad ära tundma klassikalise muusika šedöövreid. Hommikuprogrammi külastab muusikapäeva puhul tuntud muusik Peedu Kass, kes musitseerib otse-eetris. Muusikapäev jätkub Raadio 4s erisaadetega – kell 10.05 on eetris Andrei Sozinovi juhitud saade "Avaliku toimikud. Muusikapäeva eri" ja kell 21.05 "Eetris on klassika! Muusikalood" koos saatejuht Irina Svenssoniga.