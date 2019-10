Hispaanias 24.–28. septembrini toimunud Girona filmifestivalil pälvis lastefilmide programmis linastunud "Teofrastus" Ex Aequo auhinna.

25.–29. septembrini toimunud Ottawa rahvusvahelisel animafilmide festivalil sai "Teofrastus" aga oma kategoorias eripreemia (Special Mention). Ottawas osales "Teofrastus" samuti lastefilmide võistlusprogrammis. Festivalil esindas filmi režissöör Sergei Kibus. Lasteprogrammi peaauhinna võitjaks osutus aga värske osa USA legendaarsest sarjast "Looney Tunes".

Režissöör Sergei Kibus ütles, et nõukogudeaegsel Mustamäel eksleva oranži kassi lugu on vaatajaid liigutanud kõikjal. "Aga kõige enam on vestlustest publikuga kõlama jäänud, kuidas neile meeldib filmi eluline lõpplahendus – et õnnelik lõpp ei saabu kohe, vaid üleelamistest taastumine võtab oma aja."

Plastiliinitehnikas lühianimafilm "Teofrastus" on valminud Nukufilmi stuudios Astrid Reinla samanimelise raamatu ainetel. Filmi režissöör on Sergei Kibus, kunstnik-lavastaja Pärtel Tall, jutustaja Aleksei Turovski, helilooja Mari Jürjens, operaator Ragnar Neljandi, animaatorid Olga Stalev ja Triin Sarapik-Kivi, helirežissöör Ekke Västrik, produtsendid Kerdi Oengo ja Andres Mänd.