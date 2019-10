ETV2 teemaõhtu on pühendatud animafilmidele

Teemaõhtu algab kell 19.30 Claude Barrasi filmiga "Minu elu Tsukiinina". Film räägib loo väikesest üheksaaastasest poisist hüüdnimega "Tsukiini" (prantsuse keeles Courgette), kelle elu algab päris õnnetult. Pärast ema ootamatut surma sõbruneb Tsukiini heasüdamliku politseiniku Raymondiga, kes saadab Tsukiini lastekodusse. Seal ootavad teda uued sõbrad, kelle elu samuti ei ole olnud nii lihtne. Igaüks neist omab portsu särtsakust, positiivsust ja kujutlusvõimet, mis meil, täiskasvanutel, läheb tihti kaduma. Elu on kohati kurb, aga ka täis seiklusi ja armastust.

"Minu elu Tsukiinina" esilinastus 2016. aasta Cannes'i filmifestivali programmis Directors' Fortnight. Film võitis austatud Anncey rahvusvahelise animatsioonifestivali peaauhinna ja on Šveitsi ametlik nominent parima võõrkeelse filmi Oscarile.

Lisaks saab teemaõhtul näha rohkelt teisi animateoseid. Nende hulgas 1987. aasta filmi "Eine murul", mis on satiiriline novellidest koosnev joonisfilm, mille teravik on suunatud negatiivsete ilmingute vastu ühiskonnas, kus võtmepositsioonil on bürokraatia. Autor Priit Pärn, kunstnikud Priit Pärn ja Miljard Kilk, helilooja Olav Ehala, operaator Janno Põldma. Film taastati digitaalselt 2007. aastal.

Animapäeva tähistatakse juba 17. aastat. 2001. aastal toimus Prantsusmaal esimene animafilmide festival, mis andis tõuke animapäeva asutamiseks. 2002. aastal peetigi esimest rahvusvahelist animapäeva, sest siis möödus 110 aastat esimese animatehnoloogia avalikust demonstreerimisest.