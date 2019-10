Haapsalu vanalinnast leiti 15. sajandi algusest pärit linnamüüri lõik

Haapsalu vannalinnas Saue tänaval asuvast hoovist leiti kaevetööde käigus 15. sajandi esimesest poolest pärit linnamüüri lõik. Arheoloog Anton Pärna sõnul on avastus oluline, sest kui Haapsalu vanalinna põhjaosas on müüri uuritud juba varem, siis edelaküljel olid selle kulgemise kohta seni vaid oletused.

Paekividest linnamüür laoti maakividest koosnevale ligi 2,8 meetri laiusele vundamendile. Selle rajamine oli arheoloog Anton Pärna hinnagul väga töömahukas. Vana müüri paekivid leidsid Pärna sõnul tõenäoliselt hiljem taaskasutust ja alles on jäänud peamiselt alumine maakividest koosnev kiht.

Linnamüür ümbritses Haapsalut hoburauakujuliselt. Kui näiteks vanalinna põhjaküljel on müüri uuritud juba varem, siis edelamüüri kohta olid seni vaid oletused.

"Siiamaani me oleme oletanud müüri kulgu siinkandis jälgides tänava-äärsete hoonete tulemüüre ja linnuse loodenurka. Aga see on jäänud selliseks teoreetiliseks aruteluks. Nüüd oleme saanud kinnitust praktiliselt leitud müüri näol," lisas Pärn "Aktuaalsele kaamerale".

Haapsalu vanalinna ajaloo kohta tõotab lähitulevikus infot tulla veel, sest linna algkooli juurdeehituse alal on plaanis arheoloogiline uurimine.