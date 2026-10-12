ERR-i kanalites saab näha valikut tänavuse Pärnu filmifestivali kavast

12. oktoobril algab 40. Pärnu filmifestival, mida saab lisaks kinosaalidele jälgida ka ETV2, Jupiteri ning ERR-i kultuuriportaali vahendusel. Viiest filmist koosneva kava hulgast saavad vaatajad valika ka oma lemmiku, enim hääli kogunud dokumentaal pärjatakse publiku lemmiku auhinnaga.

ERR-i kanalites jõuavad vaatajate ette:

"Unusta kino!", autor Arantzazu Gómez Bayón

Hispaania, Soome

Filmi autori portree endast, 21.sajandi naisest, kes pärast emaks saamist püüab jagada ennast perekonna ja avaliku elu vahel. Tõeline pihtimus, mille kujundid ja metafoorid on samuti 21. sajandist. Film on ETV2 eetris 12. oktoobril kell 22.05.

"Pole sõnu", autor Hannah Papacek Harper

Ühendkuningriik

Audiovisuaalne matk läbi Inglismaa imeliste maastike, mille haruldased kooslused teevad tummaks nii teadlasi kui kunstnikke. Filmi autor ise nimetab oma teost dokumentaalseks koraaliks. Film on ETV2 eetris 13. oktoobril kell 22.05.

"Paikar", autor Dawood Hilmandi

Madalmaad, Kreeka, Iraan, Afganistan

Filmi peakangelasele pani nime Paikar juba enne poja sündimist tema afgaani ema. Paikar tähendab sõdalast ehk sõja last. Noormees elab nüüd Hollandis, kuid otsib oma identiteeti Iraani põgenenud ema ja isa juurest. Film on ETV2 eetris 14. oktoobril kell 22.05.

"Donbassi viimane Prometheus", autor Anton Shtuka

Ukraina

Dokumentaalne eepos kangelastest, kes nii öösel kui päeval kaitsevad pea sajandivanust elektrijaama. Müütiline jõujaam peab jääma ellu nagu Prometheus, kes kinkis inimestele valgust ja soojust. Film on ETV2 eetris 15. oktoobril kell 22.00.

"Hääletu armastus", autor Garry Keane

Iirimaa

Kolm armastuslugu. Üks ühine keel. Selles sügavalt isiklikus täispikas dokumentaalfilmis jagavad kolm kurti paari oma erakordseid armastuslugusid iiri viipekeeles: aastakümneid kestnud keelatud armastuslugu, mis ületab religioosse lõhe, LGBTQI+ paar, kes kasvatab kurte ja kuuljaid lapsi, ning kurt poksija ja tema kuulja partner, kes seisavad silmitsi elu muutva valikuga. Film on ETV2 eetris 16. oktoobril kell 22.00.

Kõik filmid on alates 12. oktoobrist vaadatavad ka ERR-i kultuuriportaalis ja Jupiteris. Publiku lemmiku hääletus kestab 17. oktoobril kuni kell 18.00. Festivali võitjad kuulutatakse välja 17. oktoobri õhtul, auhinnagala on ETV2 eetris 18. oktoobril kell 19.30.

40. Pärnu filmifestival toimub 12. kuni 24. oktoobrini.