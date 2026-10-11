Heidi Ulman: kunstnik peabki elu tundma

Vandeadvokaadist kunstnik Heidi Ulman rääkis kultuurisaates "OP", et maalikunstnikuna tulevad kõik tema erinevad kogemused kasuks, sest kunstnik peabki elu tundma. Ulmani sõnul on ärevus enne kunstinäituse avamist hoopis teistsugune kui ärevus enne kohtuinstungit.

"Me oleme Harjumaal Altkülas ja siin on minu ateljee. See on vana puidutöökoda. Maalimise huvi on mul olnud kogu aeg. Paar aastat tagasi jõudsin Pallasesse, kus ma olen kaks aastat õppinud. Mulle see kool väga istub," ütles kunstnik ja vandeadvokaat Heidi Ulman.

Pärast juurapinguid oli kunstikoolis hoopis teistsugune ja hästi vaba õhustik. "Tudengite erisustega arvestatakse. Ma olen oluliselt vanem kui teised ja mind on väga hästi vastu võetud," sõnas Ulman.

Ulman on olnud 20 aastat advokaat. "Minu magistrikraad pärineb Lundi Ülikoolist Rootsis ja ma olen õppinud rahvusvahelisi inimõigusi. Minu teema on kohtumenetlused, nii kriminaal-, tsiviil-, kui ka haldusõigus," tõi kunstnik välja.

"Kunstnik peab elu tundma, pigem tulevad kõik mu kogemused kasuks. Kui ma enne näitust tundsin ärevust, siis see oli ikkagi tore. Kui oled advokaat, siis on see ainult üks sõit nagu kiirrongis, see on hoopis teistmoodi ärevus."

"Patarei merekindluses avatud näitus räägib sisemistest vanglatest ja meie igasugustest piirangutest, mida me ise, aga ka eelnevad põlvkonnad, kultuur ja ühiskond meile ette panevad," tõi Ulman välja.

Maalinäitus "Blue Stochkholm and Pavlov Dogs" Patarei merekindluses on avatud 25. oktoobrini.