EKA ehte- ja sepakunsti tudengid avasid Patarei merekindluses ülevaatenäituse

Patarei merekindluses on eeloleva nädala jooksul võimalik vaadata Eesti Kunstiakadeemia sepa- ja ehtekunsti tudengite töid. Suhestutakse nii ruumi kui ka ajaga.

EKA ehte- ja sepakunsti teise kursuse näitus kannab nimetust "Üksinda koos". Kursus pidi peale oma tööde valmistamise leidma ise ka näituseruumid, näituse kujundama ja kirjutama ka pressitekstid. Kursuse juhendaja Nils Hindi sõnul said tudengid ülesandega hästi hakkama.

"Siinpuhul on tore kokkulangemine selle asukohaga, Patarei vanglaga. Näituse projekti katusteema oli kooseksisteerimine ja ka see vangla on äraspidine kooseksisteerimise vorm," rääkis Hint.

Ruumidest said inspiratsiooni ka tudengid ise. "Ma üritasin siduda oma tööd just nende ustega ja mängida ukse mõttega. Mis teeb vangla uksest vangla ukse? Võtta sealt ära kõik üleliigne materjal ja vaadata, mis mõju ta siis avaldab. Kui seal ei olegi muud peale nende riivide, luukide ja piiluavade, ja kogeda siis kogemust, mis sealt tuleb," rääkis sepakunsti tudeng Karl-Erik Eeriksoo.

Näitusel on ka töid, mis kasutavad keraamilist töötlust ja tekstiili. Samas võib veenduda, et ehte- ja sepakunsti vahe polegi nii suur.

"Ma ise õpin ehtekunsti, aga väga meeldib ka sepis. Enamus mu töödest on tehtud sepiste klassikaliste võtetega, ma väga fännan sepist ja minu ehted saavad olla ka sepakunsti näited, " rääkis Barbara Põldmaa.

"Minu enda esialgne plaan oli kajastada seda, kuidas ühel põõsal saavad olla nii okkad kui ka õied. Kuidagi see elu ilu ja valu ühte tagasi tuua," avas Põldmaa oma enda loomingut.

Näitusel osalevad Alexander Matthias Saage, Karl-Erik Eeriksoo, Barbara Põldmaa, Kirsika Kaljuste, Stiina Marie Sarevet, Johanna Maria Maripuu. Juhendasid Eve Margus ja Nils Hint. Näituse graafilise disaini lõi Mattias E. Tiik.

Tudengite näitus jääb Patarei merekindlusse vaadata 24. maini.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

