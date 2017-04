Režissöör Ülo Pikkov teeb animadokki lastekodus kasvanud tütarlapsest

Tütarlapse tõrjutud mälestusi ja minevikupaineid kehastab filmis sajakilone marionettnukk, mis on valmistatud prügimäelt leitud vanadest raamatutest, päevikutest ja kirjadest, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Minu üks suur salaarmastus on marionetid ja teatrinukud. Teda liigutataksegi nagu marionettnukku, aga kuna ta on osaline animafilmis, siis seda kõike tehakse kaader kaadrilt ja siis me peame neid asendeid fikseerima," kirjeldas režissöör.

Viimastel aastatel on Ülo Pikkov katsunud korduvalt animatsiooni ja dokokumentaali vahelisi piire. Tema eelmine animadokk "Tühi ruum" on edukalt osalenud mitmetel festivalidel ning võitis äsja ka Eesti filmi- ja teleauhinna parima animafilmi kategoorias. Pikkovi sõnul on võimalik anima vahenditega tõele isegi lähemale jõuda kui žanripuhta dokumentaaliga.

"Juri Lotmanil on hea näide, et kui me inimest ei tunne, siis me alati eelistame fotot temast, pidades seda palju realistlikumaks ja dokumentaalsemaks, aga kui me kedagi tunneme, siis me eelistame professionaalselt tehtud portreed, maali ja animadokk minu silmis on ka midagi sellist," selgitas Pikkov.

Film valmib koostöös Euroopa kultuuripealinna Aarhusiga juba sel sügisel. Taanlased aitavad omaltpoolt korraldada filmi järeltöötlust ja levitamist.