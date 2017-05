Stand-up koomik Andy Valvur: raske on teha satiirist satiiri

Eesti päritolu stand-up koomik Andy Valvur kirjutab väliseestlusest jutustavat lugu, mis jõuab järgmisel suvel ka Kodu-Eesti publiku ette. Poliitilise satiiri võtmes kommentaare kirjutav mees ütleb, et praegune aeg pakub huumoriks palju ainest ja mõnikord on raske elu ennast huumoriga üle trumbata.

Andy või Andrus Valvur on oma eesti päritolu üle uhke. Mitmel pool maailmas elanud koomik jagab praegu aega Ameerika ja Saksamaa vahel, kirjutuslaual valmib aga Eesti lugu, vahendasid AK kultuuriuudised.

"Ma teen ühe tunniajase one man show, kus esimene pool on minu elu enne vabadust ja kuidas mina kasvasin seal välismaal üles ja siis teine pool on minu relationship Eestiga pärast vabadust," rääkis Andy.

Põhiliselt kirjutab Valvur hoopis poliitikast, ja seda ka mitmele ajakirjandusväljaandele. Näiteks on ta Huffington Posti ja Deutsche Welle kaasautor. Donald Trumpi presidendiaeg paneb poliitilise satiiri kirjutaja keerulisse olukorda.

"Kui ma õhtul kirjutan Trumpi nalja, mis on nii uskumatu, siis hommikul teed raadio või televiisori lahti ja Trump on olnud veel rohkem crazy kui minu nali, nii et on raske teha satiiri satiirist. See on väga raske."