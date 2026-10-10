Hannes Rüütel: ammutan moeloominguks inspiratsiooni oma lapsepõlvest

Moelooja Hannes Rüütel rääkis kultuurisaates "OP", et on kollektsioonide jaoks inspiratsiooni saanud oma maakodust vanaema ja vanaisa juures, kust on tulnud ka kitsekese motiiv tema loomingusse. Moelooja sõnul on moebrändi mõistlik üles ehitada ühest hooajast teise, et olemasolevaid riideid saaks uute asjadega kombineerida.

"Ma olen maakas, Viljandimaalt pärit. Suure osa lapsepõlvest veetsin Võrtsjärve ääres Oiul vanavanemate juures. Kitsekese motiiv tuleb mu vanaema ja vanaisa juurest. See on nõukaaegne lapsepõlve mänguasi, millega mina ja mu õed-vennad mängisime, kui vanavanematel külas käisime," ütles moelooja Hannes Rüütel.

EKA lõpukollektsiooni jaoks võttis Rüütel elemente oma vanavanemate maakodust. "Mul on viis õde-venda, palusin ka neil kirjeldada oma mälestusi seoses vanaema ja vanaisa juures veedetud ajaga ja pookisin need siis kõik oma kollektsiooni sisse," meenutas Rüütel.

Moelooja ei taha teha vahet meeste ja naiste rõivastel. "Peaasi, et see sobib inimese isiksuse, karakteri ja keha proportsioonidega," lisas Rüütel.

Väljakutseks on moelooja sõnul Eesti turu väiksus. "Meil pole võimekust hooaja jooksul müüa suuri koguseid. Ma arvan, et brändi oleks mõttekas üles ehitada ühest hooajast teise, et riideid oleks võimalik uute asjadega kombineerida."

"Mulle tundub, et Eesti mood on segu Skandinaavia ja slaavi moest, oma kiiks kõige paremas mõttes tuleb meie moeloojatel juurde," tõi Rüütel välja.