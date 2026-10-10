Mikk Kaasik: klaveriga saab teha absoluutselt kõike

"Vanemad panid mind klaverit õppima, sest muusikakoolis öeldi neile, et viiuli ja flöödi miinuseks on see, et pilli peab kaasas tassima, aga klaver on igal pool olemas," ütles džässpianist Mikk Kaasik.

Klaver on muusiku sõnul kõige lahedam pill, sest sellega saab teha absoluutselt kõike. "Ma saan mängida rahulikke ilusaid meloodiaid nii, et need ei kõla kuidagi kriiskavalt. Või siis saan mängida hästi jõuliselt ja tugevalt, et mammid esireas natuke ehmuvad," nentis Kaasik.

Klaveriga saab esile tuua erinevaid emotsioone. "Näiteks rõõmu või saan teha asja väga melanhoolseks ja kurvaks, minnes ka väga sügavate emotsioonide juurde," tõi Kaasik välja.

Kaasik meenutas, et paar aastat tagasi murdis ta kaks nädalat enne muusikakooli erialaeksamit parema käe väikse sõrmeluu. "Pidin eriala eksami edasi lükkama, sest mul oli üks üpris tehniline pala, mida ma ei saanud üheksa sõrmega mängida. Sõrmele pandi lahas, mis pidi olema umbes kuu aega peal ja ma tohtisin hoida oma sõrme ainult sirgena."

Kuu aja jooksul andis Kaasik päris palju kontserte, mille tagasisideks öeldi talle tihtipeale, et ta on väga tubli, et üheksa sõrmega mängib. "Ballaadide mängimise ajal oli aga vaikse ilusa koha peal kuulda, kuidas mu lahas lohises mööda klaveriklahve ja klõbises terve aeg. Tuleb välja, et isegi üheksa sõrmega saab klaverit mängida, ja ma arvan, et isegi veel vähemate sõrmedega oleksin hakkama saanud," muheles Kaasik.

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