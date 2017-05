Eesti kunstnikud osalevad rahvusvahelises illustratsiooniprojektis

Alates selle aasta algusest on käimas rahvusvaheline illustratsiooniprojekt Pop Up. Eesti, Läti, Leedu ja Suurbritannia illustraatorite ja koomiksikunstnike vahetusprojekt tipneb Baltimaade ja Suurbritannia illustratsioonikunsti tutvustamisega Londoni messil 2018. aasta kevadel.

Eesti projektijuhi Eva Laantee Reintamme sõnul on eesmärk on luua võrk, mis kasvataks koostööd Suurbritannia ja Baltimaade lastekirjanduse organisatsioonide vahel. "Tahame edendada silmapaistvate illustraatorite ja koomiksikunstnike loomingu jõudmist rahvusvahelisele turule," ütles ta. Lisaks sellele võimaldab Pop Up projektis osalemine eesti illustratsioonikunsti Londoni raamatumessil paremini tutvustada.

Projektis osaleb 18 professionaalset illustraatorit ja koomiksikunstnikku kõigist neljast riigist, kes õpetavad 16–24 aastaseid noori 16 erinevast ülikoolist ja kolledžist. Õpetajate käe all loovad 160 üliõpilast ja õpilast illustreeritud lood, mis kirjastatakse voldikraamatu formaadis osalevate riikide partnerkirjastuse poolt. Loodud raamatuid esitletakse 2018. aastal Londoni raamatumessil, mil Balti riigid on messi peakülalisteks. Samal ajal avatakse ka digitaalne platvorm, kus kirjastajad saavad hankida infot noorte andekate kunstnike kohta.

"Pop Up projekt on eriline selle poolest, et tudengeid õpetades pean eriti palju mõtlema selle peale, mis on mulle minu töös oluline," ütles illustraator Kertu Sillaste. "Osalevad noored on ka selles toredas eas, kui hakkavad valmima esimesed päris professionaali tööd. On tore toeks ja abiks olla, pakkuda kõrvaltvaataja pilku ja aidata märgata, mis on igaühes erilist."

Illustratsiooniprojekti peakorraldaja on Pop Up Projects CIC Suurbritanniast. Eestist on projekti eestvedajateks Eesti Lastekirjanduse Keskus ja IBBY Eesti osakond. Ligi aasta kestvas projektis osalevad illustraatorid Kertu Sillaste, Ulla Saar, Joonas Sildre ja Elina Sildre ning haridusasutused Eesti Kunstiakadeemia, Tallinna Ülikool ja Pelgulinna Gümnaasium. Valminud raamatud kirjastab Päike ja Pilv. Projektis osalemist toetab kultuuriministeerium.